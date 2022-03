Roberto Bautista califica de “injusta” la exclusión de Rusia de la Copa Davis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MARBELLA, MÁLAGA.- El español Roberto Bautista, integrante del equipo de Copa Davis, ha condenado este miércoles la invasión de Ucrania y criticado la exclusión que la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha impuesto a Rusia, que ha considerado “injusta”.

“Lo que está pasando no está bien, pero no es justo que les afecte a ellos a la hora de jugar”, respondió Roberto Bautista ante la pregunta sobre la sanción de la ITF a Rusia, en una de las ruedas de prensa previas a la eliminatoria de la Copa Davis ante Rumanía de este viernes y sábado.

Por su parte, su compañero de equipo Pablo Carreño manifestó que Rublev, Mezvedev (número uno del mundo) y otros tenistas rusos han demostrado que “no apoyan” la invasión de Vladímir Putin a Ucrania.

“Todas las decisiones, sean justas o injustas, van a ser poco para lo que están sufriendo en Ucrania”, añadió Carreño en una intervención en la que participó todo el equipo español de Copa Davis.

El capitán de España, Sergi Bruguera, dijo que no sabe “qué es lo correcto y lo que no”, pues para las sanciones no es “la persona adecuada para saber actuar”, mientras que Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich no hicieron declaraciones al respecto.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) suspendió este martes de manera indefinida a las federaciones rusa y bielorrusa de todas las competiciones de naciones, la Copa Davis -Rusia es la vigente campeona- y la Copa Billie Jean King.

