Robert Polanco afirma la única alianza con posibilidades de salir victoriosa en el 24 es el PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Robert Polanco, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Santo Domingo, sostuvo que, por más coaliciones que conformen los miembros de la oposición, la única alianza fortalecida y con oportunidades de ganar las elecciones en el 2024 es la del partido de Gobierno.

En ese tenor, consideró que la Alianza Rescate RD, la cual involucra los Partidos de la Liberación Dominicana, el Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo, solo genera desconfianza porque, incluso, es calificada como rara por algunos de sus integrantes.

“Lo que veo es la falta de coherencia del propio Leonel Fernández. Miguel Vargas está siendo más coherente porque desde que nos separamos no ha querido pactar con el PRM, sin embargo, Leonel esgrimió una serie de consideraciones contra la cúpula del PLD y tres años después está formalizando una alianza a la que tú no ves ningún tipo de contenido, esto es simplemente un reparto que han sacrificado muchos dirigentes”, manifestó.

Polanco, también director del Consejo Nacional de Gestión Presidencial (Conagep) fue entrevistado por los comunicadores Milcíades Guevara, Doclar Castillo, Moisés Abreu y Carlos Lara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Enfatizó que a la Alianza Opositora no se le conoce ninguna visión de ciudad porque es un reparto que se hizo tras entender que si no van aliados, no podrán competir contra la fortaleza del PRM.

Resaltó que muchas organizaciones, como el Partido Democrático Alternativo (MODA) y el Partido Socialista Verde (Pasove), que acudieron a pasados comicios aliados al PLD mientras estuvo en el poder, hoy apoyan al presidente Luis Abinader, lo que consolida la fortaleza del PRM.

“La verdadera alianza que se ha fortalecido es la alianza del PRM, de que esos partidos han entendido y han comprendido el papel jugado por el presidente Luis Abinader con el tema de la pandemia, iniciando su gestión de gobierno pudo sortear la situación sanitaria, pudo recuperar los empleos, el turismo. Al presidente Abinader le ha tocado dirigir este país en estos tres años, en medio de crisis”, acotó.