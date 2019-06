Robert Mercedes llama a defender iniciativas educativas del Canciller Carranza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Robert Mercedes, el nuevo presidente de la Asociación Dominico-Americana de Supervisores y Administradores Educativos (ADASA), llamó a educadores, dirigentes comunitarios y oficiales electos Latinos, Afroamericanos y Asiáticos a defender la agenda de desegregación, diversidad, inclusión y equidad que promueve el canciller Richard Carranza.

Quienes se oponen a esa agenda, dijo Mercedes, representan una amenaza para el futuro de nuestros niños y la ciudad de Nueva York.

“Hoy, en Nueva York, los niños de las minorías étnicas son la mayoría estudiantil, si no desegregamos y diversificamos el currículo, sin inclusión, diversidad y equidad, nunca educaremos a la mayoría de nuestros niños”, dijo Mercedes.

Latinos, Afroamericanos y Asiáticos son el 85 por ciento del 1.1 millón de estudiantes neoyorquinos. Aunque los estudiantes blancos son solo el 15 por ciento, el 90 por ciento de los libros son escritos por blancos y versan sobre gente blanca. Más de un 70 por ciento de los altos puestos dentro del Sistema educativo, lo ocupan blancos.

“Es justo que si nuestros niños son la mayoría, nosotros tomemos la mayoría de las decisiones sobre su educación, la mayoría de los libros deben hablar de ellos, de gente como ellos”, afirmó Mercedes.

Al canciller Carranza lo acusan de crear un ambiente “hostil para blancos”, y de darle “millones de dólares en contratos” a compañías de Los Angeles y Texas, que están más a la vanguardia de la educación inclusiva y equitativa.

“El canciller Carranza, dijo Mercedes, es el primer líder educativo que se plantea esos objetivos fundamentales, si permitimos que sus enemigos ganen, nuestros niños y Nueva York perderán”, dijo Mercedes. “Nosotros no apoyamos ningún tipo de discrimimación” aclaró Mercedes. “Así como los educadores latinos y afroamericanos, no dirigimos la educación en los los niños blancos. Los educadores blancos no deben dirigir la educación de nuestros hijos”, aseguró.

A Carranza también lo acusan de traer ex empleados de Texas y Los Angeles a ocupar posiciones relevantes en el Sistema educativo neoyorquino y Mercedes ve eso como algo “normal”.

Explicó que todos los líderes, públicos o privados, cuando asumen una posición, se hacen rodear de un equipo de su confianza que entienda su vision y trabaje para desarrollarla. “¿Qué quieren, que siga el mismo grupo que mantiene el mismo Sistema en el que nuestros estudiantes aprenden entre muy poco y absolutamente nada?”, se preguntó el presidente de ADASA.

“Las historias de Guillermo Tell, Robin Hood y Al Capone son maravillosas, pero nuestros niños necesitan historias mas cercanas a ellos. Claro que Shakespeare y Alam Poe son inmensos, pero nuestros niños se identificarán más con Junot Díaz y otros escritores dominicanos, latinos, afroamericanos. Nuestro objetivo es interesarlos en la lectura, solo así podremos educarlos”, puntalizó Mercedes.

Debemos entusiasmar e interesar a nuestros niños con historias que resulten interesantes para ellos, sobre gente como ellos escrita por gente como ellos, aseguró.

