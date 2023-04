Robert Love acapara la atención del público con sus letras y melodías musicales

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Motivado en hacer que su voz y música sea la más escuchada, Robert Love continúa trabajando y llevando toda su alegría expresada en los contagiosos merengues que interpreta y el sentimiento que lo caracteriza en cada una de sus bachatas.

El joven procedente de la culta, olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega, en la República Dominicana, sigue abriéndose espacio en el público que disfruta de sus presentaciones en la ciudad de New York y muchos otros estados del país anglosajón.

Entre los temas que más sobresalen de este joven cantautor están las bachatas: Me Perdí- Por qué me ilusionaste y Está Noche Se Me Olvida.” Entre los merengues están: La envidia que según las reproducciones en YouTube es el tema más escuchado por sus fans y su más reciente sencillo que lleva por nombre “ Rulay “ ambos merengues pertenecen a la línea de mambo o urbanos pero ambos con mucha calidad en sus letras y melodías.

Roberto Mora que es su nombre de pila cuenta con la ventaja de que él mismo escribe cada una de sus interpretaciones y su majestuosa voz le a permitido interpretar : baladas- salsa su fuerte que es la bachata, como ya mencionamos anteriormente los merengues y, como van las cosas no dudamos escucharlo cantando temas urbanos en algún momento.

