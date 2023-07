Robert Liriano dice jamás pensó que iba a vivir de la música típica

Por Adalgisa Castillo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El reconocido intérprete de música típica, Robert Liriano, también conocido como «El VIP», compartió su sorpresa al haber encontrado su vocación en este género musical. A pesar de su formación cristiana y su participación en coros de Iglesias desde temprana edad, nunca imaginó que terminaría viviendo de la música típica.

Liriano comenzó su trayectoria en un coro de adultos de la Iglesia y luego formó parte del orfeón de Santiago. Con 21 años de carrera en la música típica, ha pasado por agrupaciones como El Prodigio y la Súper Banda, Kerubanda, Banda Únika y finalmente formó su propio proyecto musical llamado «Robert Liriano VIP», el cual lleva 12 años en marcha.

El cantante dijo que su madre no estaba de acuerdo con su incursión en el mundo artístico, temiendo por las tentaciones y desafíos que este implicaba. Sin embargo, gracias a la sólida formación humana y religiosa que recibió de sus padres, ha logrado estabilizarse en un medio difícil sin verso afectado por influencias negativas.

«El hombre propone y Dios dispone. En mi corazón, sentí que iba a vivir de la música, pero nunca imaginé que sería en el ámbito de la música típica debido a mis antecedentes», enfatizó.

Durante su participación en el programa «El Nuevo Diario Santiago», conducido por Glenn Davis Felipe, Adalgisa Castillo y Kismel Cruz, Liriano compartió cómo ha introducido nuevas modas en el género típico, logrando captar el interés del público joven.

«Cuando me uní a la música típica, se tocaba mucho en determinados lugares, pero hoy en día es diferente. Hay menos espacios y son más pequeños. Dios me sacó para ser ese ingrediente que llevó el género a otro nivel y que ahora se escucha en lugares donde antes no se presentaba», destacó.

Sobre la «Danza de los Millones», mencionó que en sus inicios estuvo enfocada en Christian y Andrés Núñez (Tormenta), en un momento clave para la agrupación a la que pertenecían, obteniendo reconocimientos importantes y animando numerosas fiestas.

Liriano dijo que la «Danza de los Millones» otorgó un mayor valor a los músicos típicos del país, quienes anteriormente no eran tan reconocidos.

Aunque la música típica ha experimentado un crecimiento en los Estados Unidos, el artista afirmó que no ha considerado radicarse en ese país. Sin embargo, reveló que ha recibido múltiples ofertas por parte de empresarios, las cuales agradeció.

«Creo que aquellos que tienen un trabajo estable, una marca y tocan todas las semanas solo necesitan viajar a Estados Unidos los fines de semana para trabajar», agregó. Por último, resaltó que la estabilidad la encuentra en su familia y en sus hijos.

