Robert Liriano cree importante mostrar a jóvenes que el amor y la buena música no pasa de moda

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de 20 años de carrera, el merenguero típico Robert Liriano se siente orgulloso de formar parte de un género musical que en la actualidad lleva “saco y corbata” gracias a sus letras.

Caracterizado desde sus inicios por cantarle al amor, a las mujeres y a las buenas costumbres, el “VIP” cree que los artistas se han convertido en un espejo en el que se mira a la gente y sus costumbres; por tanto, pretende procurar que la vista de sus seguidores no se vea empañada.

“Los artistas somos un espejo donde la gente se mira, entonces esa imagen que tú ves no puede estar empañada porque entonces no va a ser una imagen de calidad, no va a ser un mensaje de calidad”, señaló.

Al ser entrevistado por el periodista Elmer Féliz en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el intérprete de “Arrepentida” recalcó la importancia de enseñarle a la juventud que el amor y la buena música no pasan de moda y que pueden divertirse sin la necesidad de llegar a lo vulgar.

“A mis 20 años de carrera en la música típica y once años en solitario puedo seguir subiendo a un escenario sin tener que sentir vergüenza de que me digan: ¿qué fue lo que tu gravaste?”, comentó.

Ramón Orlando

Bajo el lema de que lo bueno no pasa de moda y con la intención de ponerlo de relieve en la mente de las nuevas generaciones, el versátil merenguero realizó un tributo al cantautor, arreglista, músico y pionero de la internacionalización del merengue, Ramón Orlando.

“En mi opinión personal, para mí es el más grande de todos los artistas, compositores y músicos que ha dado este país, porque Ramón ha hecho grandes éxitos, no solo para él, sino para grandes artistas”, apuntó.

El mix de canciones, que logró posicionarlo en el gusto popular, despertó las emociones del homenajeado que, al ver el video clic, externó sus felicitaciones a Liriano y deseó “¡que viva el Cibao!”.

