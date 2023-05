Robert De Niro arremete contra el racismo y se refiere a Trump durante discurso en Cannes

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El actor estadounidense Robert De Niro, que ha estrenado en Cannes «Killers of the Flower Moon» sobre la masacre del pueblo nativo Osage, aseguró hoy que el racismo es «sistémico» y es «lo que da miedo», aunque él no pueda entender ese sentimiento de superioridad. «Es decir, mira a Trump», lanzó.

En una rueda de prensa tras el estreno anoche de la película que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio a las órdenes de Martin Scorsese, De Niro fue preguntado sobre su personaje, un hombre manipulador que se vende como el gran benefactor y amigo de los Osage, mientras por la espalda planea cómo aprovecharse de ellos y, si hace falta, asesinarlos.

«No entiendo mucho sobre mi personaje», confesó. «Hace cosas, tiene que ser encantador -agrega-, tiene que ganarse a la gente… ¿Por qué los traiciona? No tengo ni idea».

Para De Niro, la sociedad estadounidense solo ha empezado a comprender y vigilar ese sentimiento subterráneo de «superioridad» de manera reciente y, especialmente, desde el asesinato de George Floyd por parte de un policía en 2020.

«Es algo que es sistémico y esa es la parte que da miedo», subrayó.

A su lado, Martin Scorsese apuntó que lo que explica comportamientos como el del gran villano que encarna De Niro en la película (llamado William Hale) es el sentimiento de «superioridad».

«Los quiero, pero soy superior, así que van a morir de cualquier forma», apuntó el realizador.

Y hablando sobre esa «superioridad», pero sin necesidad de dar más explicaciones, De Niro lanzó un «mira a Trump» que arrancó los aplausos de la sala de prensa.

Fuente: EFE

