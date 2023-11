Robert De la Cruz: Alianza opositora Rescate RD es un gran logro para sistema de partidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Robert De la Cruz, del Consejo Consultivo y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó como un gran logro para el sistema de partidos y la democracia en República Dominicana que los partidos opositores hayan concertado una alianza para participar en coalición en los comicios del próximo año.

“Una alianza en tantas demarcaciones territoriales es un gran paso con miras al triunfo electoral. Esa gran alianza, sin duda alguna, gobernará la República Dominicana”, dijo De la Cruz al participar en el programa radial “No se diga más”, reproducido posteriormente en su podcast.

Recordó que la alianza abarca lo municipal, el congreso y la presidencial en el caso de una segunda vuelta pues quien clasifique de los partidos aliados pasará apoyar a quien lo logre.

De la Cruz explicó a sus entrevistadores que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una dilatada tradición respetando lo que acuerda. “Es que los acuerdos se hacen para cumplirse”, dijo.

Al inicio de su entrevista, lamentó las pérdidas humanas y materiales del pasado fin de semana con el impacto del fenómeno meteorológico que trajo consigo abundantes lluvias.

Reiteró la posición de su partido de que desde el Gobierno no se actuó con la previsión que ameritan estos casos, pese a los pronósticos de la Onamet y del COE.

Recordó que, en la pasada gestión, ante el anuncio del paso de un fenómeno natural por el país, se activaba el Comité de Emergencias integrado por las instituciones de socorro y de ayudas sociales, entre otros.

Lamentó la indiferencia del Gobierno ante los enormes daños registrados en la vía pública y las millonarias pérdidas en el sector agropecuario, que a una semana después no se le ve el interés de ayudar, “eso no solo se resuelve con anuncios y promesas, que finalmente no se cumplen” apuntó.