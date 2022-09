Robert Covington: «En este momento de mi carrera quiero ganar»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Los Clippers pueden tener en el presente la mejor plantilla de su historia. Las llegadas en su día de Paul George y Kawhi Leonard apuntaban a ello, pero las lesiones y la falta de alguna pieza complementaria (un base organizador quizás) les ha mermado y hecho esperar por un futuro mejor que puede haber llegado.

De cara al curso 2022-23 sus estrellas están en perfectas condiciones físicas y a ellas se ha unido uno de los mejores bases de la última década; John Wall. Sí, es cierto que éste apenas ha jugado en los últimos años, pero si da una versión no muy lejana a la que conocemos, suena a enorme fichaje. Por ello, y porque tienen un roster bien profundo, no extraña que algunas piezas secundarias vean en estos Clippers una gran oportunidad para conseguir el anillo. Ese es justo el caso de Robert Covington, quien firmó una extensión de dos años el pasado mes de mayo con la mente puesta en ello.

“Hablé con mi agente y escogimos lo que quería hacer. Básicamente le dije que en este momento de mi carrera quiero ganar. Podía tener un gran contrato, pero quería estar en una posición en la que pudiera ganar y contribuir a un contender. Vi lo que teníamos aquí e incluso en el equipo me dijeron: ‘Te queremos de vuelta, te queremos de vuelta’. Los jugadores me hablaban de la próxima temporada. Tomé en cuenta el compromiso que tenían conmigo incluso después de haber pasado mi último día allí. Todos expresaron el deseo de que regresase», comenta a Andrew Greif de Los Angeles Times.

Respecto a su papel de cara a la próxima temporada con el retorno de Kawhi Leonard, Covington se muestra despreocupado por sus minutos. Asegura que se centrará en hacer el trabajo para el que le han contratado. «Sé para qué me trajeron aquí. Me trajeron para meter tiros, defender, facilitar el juego, interrumpir el juego del rival todo lo que pueda. Por eso me querían aquí de vuelta», finaliza.

