Robbie Ray se llevó el Cy Young de la Liga Americana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El lanzador zurdo de los Azulejos de Toronto, Robbie Ray, ganó el premio Cy Young de la Liga Americana, se anunció en MLB Network la noche del miércoles, después de superar en la votación a Gerrit Cole de los Yankees y Lance Lynn de los Medias Blancas.

Ray, que obtuvo 29 de los 30 votos al primer lugar, es el primer pitcher de los Azulejos que se lleva este honor desde que el miembro del Salón de la Fama, Roy Halladay, lo hizo en el 2003. Cole obtuvo el otro voto al 1er puesto.

El ganador del premio en la Liga Nacional será anunciado en los próximos minutos.

La pasada temporada muerta, los Azulejos dijeron que una de las prioridades del club era lanzar más strikes. Al poco tiempo, firmaron a Robbie Ray, quien venía de liderar a las Mayores en bases por bolas, por un año y US$8 millones. Por contradictorio que sonara aquello, terminó funcionando.

Ray tuvo la mejor temporada de su carrera y una de las mejores para un lanzador zurdo de los Azulejos. Con una efectividad de 2.84 en 193.1 entradas y 284 ponches, la mayor cantidad en la Gran Carpa, Ray no sólo fue un abridor dominante, sino el as de Toronto.

El talento de Ray siempre ha sido evidente, así que lo sucedido no fue el resultado de un gran cambio en su mecánica, sino de hacer los ajustes adecuados con el coach de pitcheo Pete Walker y confiar en la eficacia de sus envíos cuando los tira en la zona de strikes. Así fue que se reinventó. Es difícil describir cómo luce un pitcher que está lanzando con confianza en sus habilidades, pero si usted vio alguna de las aperturas de Ray en el 2021, sabe de lo que estamos hablando.

Es difícil imaginar lo que hubiese sido de los Azulejos en el 2021 sin Ray. Hyun Jin Ryu no tuvo un buen año, con efectividad de 4.37 y al principio de la campaña, el club no tenía un claro segundo abridor. Sin Ray, Toronto no hubiese peleado hasta el último día por la postemporada como hicieron gracias a ese récord de 91-71. Por eso, Ray será uno de los nombres más populares en el mercado de agentes libres, con un montón de equipos interesados, incluyendo a Toronto.

Relacionado