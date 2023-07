Roban celular y dinero en efectivo a gobernadora de la provincia Duarte durante acto político

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La gobernadora civil de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, denunció que desaprensivos le robaron su cartera su celular, una tarjeta de crédito y dinero en efectivo durante un acto político realizado en un hotel al que asistió en apoyo a su compañero de partido Jackson De Jesús.

Según explicó la representante del Poder Ejecutivo, dejó la cartera por un momento breve en una silla mientras fue a tomarse una foto junto a parte de sus compañeros de partido presentes en el acto, aprovechando el o los descuidistas para cometer su fechoría.

«Cuando me monto en el vehículo, me doy cuenta que está abierto el zipper de un lado, parece que no le dio tiempo cerrarla. Inmediatamente yo me monté me di cuenta que me llevaron dinero, un celular y una tarjeta de crédito, la cual ya suspendí», dijo Cortés.

De acuerdo a un crónica publicada por Diario Libre, a Cortés le llevaron 40 mil pesos en efectivo, la tarjeta de crédito y un iPhone.

La funcionaria puso la denuncia en la Dirección Regional Nordeste, en San Francisco de Macorís.

El robo ocurrió en el acto de lanzamiento de la precandidatura a la alcaldía de San Francisco de Macorís de Jackson de Jesús.

