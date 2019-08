Roban a Alex Rodríguez más de 500 mil dólares en joyas y artículos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- La semana no comenzó para nada bien para Alex Rodríguez, ya que de acuerdo con información de Evan Sernoffsky y Phil Matier de The San Francisco Chronichle, el dominicano ha sido víctima de robo, sustrayendo más de 500 mil dólares de valor en pertenencias del ex pelotero de los Yankees.

A-Rod se encontraba en el Oracle Park, casa de los Gigantes de San Francisco, narrando para ESPN un partido entre los locales contra los Phillies de Philadelphia, cuándo según reportes, el auto que el dominicano había rentado para la ocasión fue ultrajado por ladrones, quienes robaron artículos cómo joyas, una cámara, una laptop, una bolsa y varios artículos de valor.

Según el reporte policial, el total del botín que los ladrones se llevaron del auto de A-Rod está valuado en alrededor de 500 mil dólares, el cuál se encontraba estacionado a tres cuadras del estadio de los Gigantes de San Francisco.

