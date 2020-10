Rob Pelinka responde a Riley: “Nuestro campeonato tiene una estrella de oro”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Rob Pelinka, arquitecto de Los Ángeles Lakers, ha sido entrevistado recientemente en el podcast del periodista Adrian Wojnarowski donde ha reflexionado sobre la experiencia vivida en la burbuja NBA y el título número 17 que han conquistado los suyos tras batir en las Finales a Miami Heat por 4-2.

“Es fácil pensar: oh, no hemos podido tener un desfile de celebración, o no hemos podido hacer esto todavía… Pero poder haber ganado un campeonato dentro de la burbuja y estar con los muchachos y todo nuestro personal durante 100 días seguidos también nos ha brindado momentos inolvidables que probablemente los futuros campeones nunca puedan experimentarlos porque ha sido un momento único”, explicó Pelinka.

“Así que en realidad paso mucho tiempo pensando en las cosas que hacen único este anillo”, reconoció.

Al famoso hilo del asterisco que muchos tachan sobre el anillo conquistado por los Lakers, véase por Pat Riley por la ausencia de sus jugadores lesionados Bam Adebayo o Goran Dragic, el dirigente de los angelinos opina todo lo contrario y ha destacado que el nivel de dificultad para lograrlo ha sido todavía más costoso que en condiciones normales.

“Algunos me han preguntado, ¿este campeonato tiene un asterisco? Y me gusta decir ‘no, tiene una estrella de oro’. Solo porque hemos tenido que hacer mucho más para llegar a la Final, y creo que nuestro equipo, los jugadores y nuestro personal han tenido que unirse mucho más para conseguirlo”, destacó.