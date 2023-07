Rob Manfred seguirá como Comisionado de MLB hasta el 2029

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Los equipos de Major League Baseball han votado a favor de extender el contrato de Rob Manfred como Comisionado hasta el 25 de enero del 2029, según anunció la liga el miércoles, indica el portal MLB.com.

Manfred, quien asumió el cargo de Comisionado en enero del 2015, permanecerá en el puesto durante las próximas cinco temporadas completas. La extensión se produce en medio de una campaña del 2023 en la que la liga ha visto un aumento en la asistencia, la audiencia de televisión nacional y en la participación en las redes sociales, después de una serie de cambios revolucionarios en las reglas que mejoraron el ritmo de la acción.

«En un momento crítico en la historia de nuestro juego, el Comisionado Manfred ha escuchado a nuestros aficionados y ha trabajado estrechamente con nuestros jugadores para mejorar el pasatiempo de los Estados Unidos», dijo en un comunicado de prensa John Stanton, presidente y socio gerente de los Marineros y presidente electo del proceso de reelección del Comisionado. «Bajo su liderazgo, hemos respondido al deseo de los aficionados de más acción y mejor ritmo, hemos continuado con el espíritu innovador del juego y hemos ampliado el papel de MLB en el béisbol y el sóftbol juveniles y más allá de eso. El impulso significativo que MLB ha construido refleja sus iniciativas en curso que están haciendo avanzar el juego.»

Graduado de la Universidad de Cornell y de la Facultad de Derecho de Harvard, Manfred se incorporó a tiempo completo a MLB en 1998 como vicepresidente ejecutivo, supervisando las relaciones laborales, la economía y los asuntos de la liga. Fue director de operaciones de MLB antes de suceder a Bud Selig como Comisionado.

«Es un honor servir al mejor juego del mundo y continuar la búsqueda del fortalecimiento de nuestro deporte dentro y fuera del campo», dijo Manfred en el comunicado. «Esta temporada, nuestros jugadores están mostrando la versión más vibrante de nuestro juego, y los aficionados al deporte están respondiendo de una manera grandiosa para el futuro de Grandes Ligas. Juntos, todos nosotros en el juego trabajaremos para presentar nuestro deporte en su máxima expresión y ampliar su alcance e impacto para nuestros leales aficionados.»

Como Comisionado, Manfred se ha enfocado en el concepto de aumentar el alcance del juego a nivel local y mundial, haciendo hincapié en la participación de los jóvenes, el aumento de la acción en el campo y llevando los partidos de MLB a lugares donde no habían estado antes.

El período de Manfred a cargo ha incluido desafíos sin precedentes presentados por la pandemia de COVID-19, que resultó en la cancelación de la pretemporada y la creación de un calendario de 60 partidos con un formato de postemporada ampliado, con rigurosos protocolos de salud y seguridad. MLB se convirtió en la primera liga deportiva profesional en comenzar y terminar una temporada en sus mercados de origen durante la pandemia, con 898 de los 900 partidos posibles jugados en el 2020. En un momento dado, MLB estuvo 59 días seguidos sin un análisis positivo entre los jugadores de Grandes Ligas.

En términos de impacto en la comunidad, dos desarrollos significativos durante el mandato inicial de Manfred fueron la creación en el 2021 del Día de Lou Gehrig para difundir la concienciación y recaudar fondos para las personas que viven con ALS y sus familias, así como la inauguración en el 2023 de MLB Together, una plataforma que enfatiza los esfuerzos del béisbol para hacer importantes contribuciones sociales a través del poder de asociaciones y la comunidad. Bajo el liderazgo de Manfred, MLB ha seguido mejorando y ampliando sus asociaciones con la Fundación Jackie Robinson, Boys & Girls Clubs of America y Stand Up To Cancer.

Relacionado