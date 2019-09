Rivaldo deja inaugurada el Barca Academy en Santo Domingo

Comparte esta noticia

Dijo vio niños con mucho talento; valora cancha en UNPHU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La leyenda mundial de fútbol, Rivaldo, dejó formalmente inaugurada las nuevas instalaciones y la nueva temporada del Barca Academy de la República Dominicana este sábado, en un bonito y sencillo acto que se llevó a cabo en los terrenos de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU).

El acto se inició a las cinco de la tarde con la entrada de Rivaldo al campo de juego, acompañado de Janet Rivera, socia y Directora de Relaciones Institucionales del Barca Academy, Fabeka Lebrón, socia representante del Club Barcelona, el rector de la UNPHU, Miguel Fiallo, Xavi Mondelo, Head of América del Fútbol Club Barcelona, Dani Meca, Director Técnico.

La nueva instalación está homologada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), tiene grama sintética, de 50 X100, y drenaje de última generación.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Fabeka Lebrón, socia representante del club, quien agradeció a Dios, a los socios Janet Rivera y Ramón Hipólito Mejía, quienes con su entrega y dedicación han hecho esto realidad, así como a la UNPHU.

“Janet gracias por su perseverancia, por ser madre del Barca Academy y toda tu solidaridad”, dijo Fabeka.

Fiallo, quien afirmó que el sábado fue un día histórico para la entidad por la inauguración de la cancha del Barca Academy.

Acto, seguido, habló Janet Rivera, socia y Directora de Relaciones Institucionales del Barca Academy, quien proclamó que fueron tres meses de duro batallar junto al equipo que le acompaña y está super feliz y contenta por este nuevo logro. El comunicador deportivo, Frank Camilo tuvo a su cargo la maestría de ceremonia.

Ramón Hipólito y Janet Rivera

Los empresarios y deportistas, Ramón Hipólito Mejía y Janet Rivera compartieron un buen momento con el astro mundial del fútbol, Rivaldo, y mostraron su complacencia por haber aceptado la invitación de venir al país a estar en la inauguración del Barca Academy.

“Estamos muy felices con haber tenido a Rivaldo en esta nueva temporada del Barca Academy”, dijo Rivera.

Corte de cinta

El corte de cinta lo hicieron Rivaldo en compañía del alcalde David Collado, Janet Rivera, Fabeka Lebrón, Omar Lebrón, Fiallo, Mondelo y Dani Meca

Saque de honor

La leyenda mundial del fútbol, Rivaldo, realizó el saque de honor para dejar inaugurada la cancha y recibió el portero, Luis Manuel Cáceres, ante aplausos de miles de fanáticos que se congregaron en las graderías. La bola fue entregada por Ramón Hipólito Mejía.

Habla Rivaldo

El exfutbolista pidió a todos los jugadores del Barca Academy a que trabajen muy duro cada día para alcanzar la excelencia en el campo de juego, pero que también sean buenos estudiantes y mejores ciudadanos.

“Estoy muy feliz aquí en la República Dominicana, me he sentido como en mi casa, me han dado un gran recibimiento y he compartido con muchos niños y jóvenes que se abren paso en el fútbol”, subrayó.

Valoró la filosofía de trabajo que implementa el FC Barcelona y está seguro que los niños dominicanos le sacarán mucho provecho.

Manifestó que los jugadores dominicanos son muy afortunados, ya que recordó que en su niñez, en Brasil, nunca tuvo un campo de Fútbol como el que se inauguró ayer con el Barca Academy.

“Hay que trabajar muy duro cada día, llevarse siempre de las orientaciones de los entrenadores y técnicos y luego ponerlo en práctica ante los rivales”, narró Rivaldo.

Les exhortó a respetar a los mayores, “entrenen bien fuerte cada día para lograr la excelencia y sean excelentes estudiantes y mejores ciudadanos”.

