Rita Indiana y otras figuras rechazan el cambio de nombre del auditorio Enriquillo Sánchez por el de Juan Bosch

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantautora Rita Indiana Hernández y otras figuras del arte dominicano rechazaron este sábado la decisión del ministro de Cultura, Eduardo Selman, de cambiar el nombre del auditorio de esta entidad, que desde hace más de una década le rinde honor al intelectual Enriquillo Sánchez Mulet, para ponerle el de Juan Bosch, cuentista, intelectual y político, también fallecido.

“En otro derroche de politiquería el ministro de cultura dominicano saliente decide cambiar el nombre del auditorio Enriquillo Sánchez, tras 16 años, para dedicárselo a Juan Bosch. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sin #EnriquilloSanchez mi obra no existe. #VivaMusiquito”, escribió la cantante criolla en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la poeta Martha Rivera-Garrido, expresó en sus redes sociales que “el ministro Selman y su secuaz cayito no han cometido más que despropósitos, pero el peor ha sido quitar el nombre del auditorio a Enriquillo Sánchez. Deshonrar a un autor muerto no es algo que vemos frecuentemente. Mi indignación no tiene límites. Dan verguenza”.

En la misma lid, la poeta Soledad Álvarez, también criticó la decisión en lo que entiende como “una absoluta desconsideración, un injustificable agravio a la memoria de Enriquillo Sánchez, y en él a su generación de escritores. Te aseguro que el primero que no estaría de acuerdo con esta indelicadeza sería don Juan”, colgó en su Facebook.

Igualmente, el poeta e historiador José Enrique Delmonte manifestó que, “vi en las noticias que el Ministerio de Cultura le cambió el nombre al auditorio de su sede, el antiguo edificio del Partido Dominicano que todos conocemos. Ese auditorio había sido nombrado con el nombre del recordado y extraordinario escritor dominicano Enriquillo Sánchez y, de buenas a primeras, lo sustituyó por el de Juan Bosch, otro importante escritor dominicano.

Sánchez Mulet fue un poeta, novelista, intelectual y periodista dominicano ido a destiempo. Nació el 25 de agosto de 1947 y falleció a los 57 años, el 13 de julio de 2004.

Sus grandes cualidades de editor de suplementos críticos y literarios, como Palotes, y como articulista, son bien conocidas. Su dimensión como poeta, miembro de una generación innovadora, está sobradamente establecida.

Sin embargo, el único reconocimiento que se le ha hecho ha sido denominar el Auditorio del Ministerio de Cultura con su nombre.

