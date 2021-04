Rik Indio canaliza su dolor por medio de salsa y tatuajes

Comparte esta noticia

La historia de Rik Indio es un ejemplo de valentía. Es mucho el dolor que el salsero ha vivido: Tres de sus siete hermanas murieron a causa de cáncer, en el 2003 un accidente automovilístico lo dejó inmovilizado durante cuatro años. Por si fuera poco, perdió ambos de sus padres en menos de dos años cuando su carrera empezaba a retomar vuelo en el 2017. Después de afrontar terribles pérdidas, Rik Indio tuvo el coraje de no dejarse caer y tampoco echar en el olvido su carrera, que hoy vuelve a despuntar como años atrás.

El artista que debuto en el 2009 como solista con el álbum “Taino, de Puerto Rico para el mundo”, dice que la música junto a los tatuajes que se ha sometido lo han ayudado a canalizar sus penas “voy a seguir tatuándome, cuando siento que ya no puedo mas con el dolor que llevo dentro, utilizo el tatuaje como un desahogo” expreso el intérprete de los éxitos “Quiero amar a otra” y “Como Seria”.

¿Mucho dolor?

El cantante nacido en New Jersey y de padres puertorriqueños comenta tener en su cuerpo más de 200 horas de trabajo en tatuajes y que cada uno refleja una forma de pensar en sus familiares que no están presentes, que además de relajarse utiliza el arte del tatuarse como sinónimo de amor.

Cada tatuaje tiene un significado, sobre el pecho derecho lleva una imagen de su hermana Daisy, quien murió en el 2005, justo una década después de Evelyn, y finalmente Carmen. Desde el deceso de Daisy se ha tatuado el rostro de un indio en el pecho izquierdo, además de alas de ángel en la espalda, la Biblia con una rosa en la mano derecha y la Virgen María, un poema que le dedicó a su hermana, Jesucristo, las cruces del calvario y un par de manos orando en el brazo “El otro lado se lo dediqué a Puerto Rico”, añade en referencia a su brazo izquierdo, con una palmera, el Morro de San Juan y una pelea de gallos.

La música está en mi sangre

Indio, cuyo verdadero nombre es Ricardo Delgado, proviene de una familia de músicos que incluyen a su padre el ya deceso, Evangelista Delgado, y su tío, Segundo Delgado. Ambos grabaron en 1965 un disco de música de trío en Puerto Rico y hace años el tío lanzó también un álbum de Navidad con aguinaldos.

“La música está en mi sangre”, dice el salsero, quien prefiere lo llamen cantante, pues también disfruta del pop y el R&B y tiene deseos de grabar un disco en inglés. “Simplemente la salsa es la música que yo amo, así que el primer trabajo quise hacerlo en salsa”, explicó.

Para el cantante y autor la música ha de ser ese vehículo capaz de transportar las emociones más fuertes y ser el encargado de volver reales algunos sueños y sentimientos como lo fue para el ser nominado en el renglón de Revelación del Año en Premios Lo Nuestro 2010 y el lanzamiento de su segundo álbum “Te Voy A Enamorar” 2015. Añadió que la música lo transporta. “Me lleva para otro lugar. Yo pongo un disco y no tengo ni que cantarlo, la música me lleva a Puerto Rico, a Miami, no estoy en mi propio cuerpo. La música me arrastra”.

Otrora corista de Domingo Quiñones, quien le dio la oportunidad de cantarle un viernes y “el lunes ya estábamos en el estudio grabando”, Indio dijo haber seleccionado los cortes de sus álbums muy cuidadosamente: “Cada una de estas canciones yo las viví. Desde “Demasiado Fuerte”, “Culpable de Amarte” a “Ella” todas han sido sucesos en mi vida.”, aseguró.

“Como artista siento la necesidad de reflejar en mi música lo que considero es el amor sincero, ese que mucha gente dice que no existe. Precisamente yo canto esa música porque soy testigo de que aún ese sentimiento es palpable. Me considero un defensor de los sentimientos”, explicó el intérprete del éxito “Cómo sería”.

“Esa canción me llegó tanto. Fue el último video que ella hizo”, recordó con emoción. “Ella tenía una melena súper súper linda y tuvieron que cortarla por el cáncer. Es la última canción que grabó. Esa energía la cogí para mí y le grabé el tema de Soraya a mis hermanas”.

Sin embargo, en lo que sería su próximo álbum Mr. Delgado el cual en sus propias palabras será su mejor esfuerzo hasta la fecha planea darle a sus fans y los amantes de la salsa.