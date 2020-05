Rijo Presbot afirma asistencia del Gobierno no satisface necesidades de los trabajadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista José Rijo Presbot afirmó este lunes que el programa social del Gobierno no satisface las necesidades de los trabajadores y que los excesivos gastos pueden provocar un colapso mayor en la economía, lo que provocaría un déficit por encima del 5% del producto interno bruto, y tendría que buscar más de 6 mil 500 millones.

Indicó que los trabajadores que devengan salarios de 30 mil a 35 mil pesos no satisfacen sus necesidades con el programa social que implemente el Gobierno, mediante el cual se le facilita el 70 por ciento de un salario mínimo de 12 mil 400 pesos, especialmente la clase media que ha tenido que cargar con una tarifa eléctrica muy alta y con los servicios de telefonía, cable, gas y otros que tienen tarifas muy altas.

Dijo que a la fecha, el Gobierno ha podido obtener a través de socios internos y externos unos 3 mil 300 millones de dólares, y que le va a faltar el restante convertido en déficit que sobrepasará los 230 mil millones de pesos por la caída de los ingresos.

En una comparecencia televisiva Rijo indicó que por eso es tan importante que el presidente Medina someta al Congreso Nacional el proyecto de ley de modificación presupuestaria, para que se conozcan los financiamientos acordados con los organismos internacionales.

El economista Rijo sostuvo que en la gente prima la convicción de que el principal problema del país que impide su progreso es la corrupción, que le ha robado la oportunidad de tener un sistema de salud eficiente, y que con el COVID-19 se ha visto la irresponsabilidad con que ha sido manejado el Gobierno, que “ha dejado de invertir lo necesario en el fortalecimiento del sistema de salud”.

Recordó que la ley sobre estrategia nacional de desarrollo ordenaba que para el año 2020 el sistema nacional de salud tenía que estar recibiendo alrededor de 200 mil millones de pesos, y apenas se presupuestó 99 mil millones que incluye lo que se le da a las corporaciones de agua (acueductos), lo que, a su juicio, indica que en términos reales de salud, el gobierno apenas invierte el 1.6 por ciento del PIB, cuando debería estar invirtiendo el 4 por ciento.

El especialista manifestó que ya que el presupuesto vigente no tiene validez porque, se calculó que la tasa del dólar iba a finalizar al año a 55.3 dólar por pesos, sin embargo, actualmente se hacen negociaciones 58 y 59, y en el caso del petróleo, se calculó que iba a ser de 59.1 y anda por alrededor de 28.

Refirió que ya no se pueden mantener las estimaciones de ingresos en divisas por concepto del turismo y que, además, hay que tomar en cuenta la parálisis de las zonas francas y las remesas provocada por la crisis sanitaria, que ha significado un duro golpe a la economía, así como también de la producción nacional de los trabajadores informales que generan una economía donde el 67 por ciento no está dentro de la formalidad no se beneficia de la seguridad social.

