Rigoberto Mendoza no participará con RD en burbuja Fiba en Punta Cana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escolta dominicano, Rigoberto Mendoza, confirmó que no jugará con la selección nacional de baloncesto, en la segunda ventana clasificatoria de la Copa América de 2022, a finales de este mes en la burbuja que ha montado la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) en Hard Rock Hotel Punta Cana.

“Estimados amigos. Quiero comunicar que por motivos ajenos a mi voluntad no podré asistir a esta ventana FIBA con nuestra querida selección. En este momento me encuentro en Israel y como llegué hace menos de quince días tengo que cumplir con el protocolo sanitario del país, el cual indica que a partir de la fecha de llegada debo estar dos semanas en cuarentena. Para mí siempre ha sido y será un gran orgullo representar nuestra bandera, y aunque en este momento estoy cumpliendo uno de mis sueño de jugar en Europa, por un futuro mejor para mí y para mi familia, ratifico mi compromiso con el país para el futuro. Les deseo mucho éxito a mis compañeros, extrañaré no estar ahí luchando con cada uno de ustedes, aunque se que lo harán como lo hemos hecho siempre, unidos y dejando todo en la cancha. Nos vemos pronto. Vikingo”

El comunicado lo hizo El Vikingo a través de sus red social, Instagram, este martes. La información sobre la ausencia del nativo de San Cristóbal lo había adelantado Cancha Entera el pasado domingo, indicó el portal de prensa del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).

Con este anuncio oficial, se une a la baja del capitán de la selección, Víctor Liz, quien lo había comunicado el pasado domingo y a la e Brandone Francis, quien también anunció que no estaría disponible.

Este lunes inició la concentración de la selección nacional en el Hard Rock Hotel Punta Cana, con varios jugadores, entre ellos Juan Miguel Suero, Gelvis Solano, Adris de León, Juan Guerrero, Nehemias Morillo, así como Sadiel Rojas, Marques Townes, Jean Montero, Adonys Henríquez, Andrés Feliz, entre otros, junto al dirigente Melvyn López y su cuerpo técnico.

Este domingo 29 a las 5:30 de la tarde, el equipo dominicano se enfrentará a Islas Vírgenes estadounidenses, para el primer choque de la segunda ventana clasificatoria a la Copa América.