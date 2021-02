Riesgos legales de los emprendedores ante el covid-19

Una de las formas en que se generan las oportunidades de negocio, es cuando se generan cambios en las necesidades de los consumidores y no existe en el mercando una oferta capaz de suplir dicha necesidad, emprender implica detectar dichas tendencias para ser aprovechadas, pero ¿qué pasa si luego de detectar una necesidad, esta es desplazada por un cambio inesperado en el mercado, que puede, destruir o desplazar tu oferta, tal como lo es una pandemia?.

Es evidente que el impacto del Covid-19 en emprendimientos, es definitivo, debes adaptar tu modelo de negocio, reinventarte, visualizar otras posibles aplicaciones de tu producto o servicio, y repensar en quienes son tus clientes, es un tema estratégico en el que debes trabajar, pero mientras, tienes una realidad, y si en la situación actual tu negocio no genera ventas suficientes, y tienes obligaciones que cumplir, debes tomar medidas para manejar los posibles riesgos que esta situación puede generar a tu empresa.

Mientras decides que estrategia utilizar, te presento algunas recomendaciones que podrías tomar en cuenta en torno a los compromisos que tienes en la actualidad, y así prevenir que tu emprendimiento perezca ante reclamaciones e incumplimientos de obligaciones.

1. Formalización. Definitivamente este no es el mejor momento para seguir informal, la experiencia de aquellos que se encontraban en este estado a la llegada de la pandemia es catastrófico, si pasaste por eso, deja de lamentarte por no haber estado incluido en FASE, eso ya pasó, pero la pandemia no ha terminado, y es tu obligación como empleador cumplir con las obligaciones de Seguridad social, con tus empleados, si aún no has tomado la decisión, infórmate sobre el proceso y toma una acción ya!.

2. Utiliza el teletrabajo. En la actualidad, se encuentra regulado por la resolución 23-2020 emitida por el Ministerio de Trabajo, si ya tienes colaboradores en esta modalidad, debes regularizarte en los términos establecidos en la misma, si aún no te animas, analiza cómo adaptarlo a tu estructura, utiliza herramientas tecnológicas que faciliten la interacción del equipo y la coordinación de las actividades imprescindibles en tu negocio, ¡sácale provecho a esta modalidad!.

3. Proyecta tu flujo de efectivo de los próximos tres (3) meses y compáralo con las obligaciones actuales, prevé posibles tardanzas o incumplimientos, y actúa antes que sucedan. No es lo mismo saber ahora, que en tres (3) meses no podrás cumplir con un pago a un proveedor, y negociar con el nuevos términos, que esperar no tener fondos, deteriorar tu relación y llegar a términos legales, este no es el mejor momento para iniciar litigios judiciales, ante todo, preserva tus relaciones comerciales.

4. Revisar los contratos y obligaciones que tengas pendientes a la fecha que deban ser modificados por lo cambios surgidos en tu negocio, Ejs. Contratos de alquiler, contratos con clientes, proveedores, productos financieros, servicios, si existen términos que no entiendes, o si quieres saber si tienes posibilidad de modificar, busca apoyo legal.

Recuerda, las necesidades están, la gente sigue comprando productos, sigue requiriendo servicios, tu trabajo es conocer cuáles son esas necesidades, no te desanimes, si ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer de nuevo.

Por Diroski Payano

Instagram @legrouplaw