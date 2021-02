Riesgos de seguridad en Clubhouse, la nueva aplicación de solo audio

Clubhouse es la nueva aplicación de chat solo por audio, a la cual para acceder necesitamos una invitación, esta se hizo muy popular desde que el magnate Elon Musk fuera uno de los invitados de la App, lanzada en marzo del 2020 en Silicon Valley.

La nueva red social resulta muy diferente a las que conocemos, ya que en esta no se comparten imágenes, fotos o videos, solo audios. Tampoco es permitido compartir comentarios escritos, emojis o likes.

¿Cómo funciona entonces?

Clubhouse es una especie de podcasting interactivo o una mesa redonda pero virtual, donde participan tanto grandes personalidades, como gente que lleva una vida normal. A diferencia de los podcasts tradicionales que escuchamos, todo lo que pasa aquí es en directo y los usuarios pueden participar, siempre y cuando sean invitados por los moderadores del chat en ese momento.

Te preguntarás ¿cómo sabemos que esas conversaciones se están llevando a cabo? Al descargar esta aplicación y acceder podemos definir gustos e intereses, luego nos saldrá un menú con las salas que los algoritmos de la aplicación seleccionan para mostrarnos de acuerdo a las elecciones que hicimos al principio. Cada sala tiene el tema del cual están hablando, quienes son los moderadores y el número de personas que está escuchando la conversación.

Algo importante, es que esta aplicación por el momento solo está disponible en Apple y se basa en el concepto FOMO (Fear Of Missing Out). Es decir que si no estás conectado cuando se produce una conversación, te la pierdes.

Esta aplicación funciona muy bien para personas que quieran hacer networking y sobre todo les guste escuchar conversaciones de temas de interés y no tengan mucho tiempo para leer acerca de un tema de manera tradicional.

Mis recomendaciones de seguridad

Al igual que en otras redes sociales, te recomiendo que al ingresar a esta nueva aplicación, lo hagas independiente de tus otras cuentas, le agregues una variante a tu contraseña y actives el proceso de autentificación en dos pasos, y por supuesto no compartas tu información sensible o tus contactos.

Recuerda que sin importar la red social en la que te encuentres, siempre debes llevar a cabo las medidas de seguridad indicadas, para así evitar riegos como el robo de información, acoso o Pishing (robo de información a través de suplantación de identidad), uno de los delitos electrónicos más comunes en la actualidad.

Para orientar a los nuevos y futuros usuarios de esta maravillosa aplicación, creé una sala de chat o (ClubHouse Room) cada jueves a las 6:00 PM (GMT-4) con un panel de expertos que durante una hora estarán disponible para responder inquietudes.

Si ya tienes la aplicación o estás pensando ingresar a ClubHouse, en mi usuario MujerSeguridad encontrarás la sala bajo el nombre: Y A TI… ¿TAMBIÉN TE HA PASADO ESTO?

Esta semana hablaremos de: Acoso, fraude, hackeo y robo de redes sociales. Compartiremos experiencias, para evitar que otros sean víctima de los delincuentes cibernéticos.

Al usar esta y cualquier otra aplicación debes tener presente que el autocuidado es primordial para tu seguridad.