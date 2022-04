Riesgo de que Kiev sea ocupada por los rusos ha disminuido, según Pentágono

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El riesgo de que Kiev sea ocupada por las tropas rusas ha disminuido después de que Moscú reubicara al grueso de sus soldados que estaban cerca de la capital ucraniana en áreas del norte, en dirección a Bielorrusia, dijo este lunes el Pentágono.

El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, afirmó en una rueda de prensa que “la mayoría de grupos tácticos de batallón que estaban formando contra Kiev, al menos en el norte y el noroeste han comenzado ahora a retirarse lejos” de la capital.

Los grupos tácticos de batallón son típicos de las Fuerzas Armadas rusas y se trata de unidades con alto nivel de preparación para librar en cualquier momento combates de alta intensidad con distintos tipos de armas.

Kirby insistió en que EE.UU. no cree que se trate de una retirada, sino que lo ve como una reubicación de las fuerzas rusas para reorganizarse y reabastecerse.

Aún así, “ahora mismo ciertamente, parece que la amenaza sobre el terreno de una ocupación potencial de Kiev ha disminuido”, concluyó.

Por contra, Rusia está “priorizando” los ataques aéreos y está cambiando su foco de atención hacia el este de Ucrania, recordó el portavoz.

“Kiev sigue siendo vulnerable a los bombardeos de los rusos y debido a que no tenemos una visibilidad perfecta de cuáles son exactamente sus planes a largo plazo, no creo que ninguno de nosotros pueda decir que no quede ninguna amenaza contra Kiev”, subrayó.

Precisamente este lunes el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, pidió a sus conciudadanos que dejaron la capital que esperen más tiempo para regresar a sus hogares hasta que la situación se estabilice y destacó que todavía hay muchas minas sin estallar dejadas por los rusos.

“Si puede hacerlo, posponga su regreso por unos días”, aconsejó Klitschkó, en un mensaje citado por el portal de noticias ucraniano Pravda.

El alcalde de la ciudad argumentó asimismo, que pese a las buenas defensas antiaéreas de la capital, no pueden descartarse ataques con misiles contra Kiev.

