Ricky Rubio sale lesionado en la derrota en Nueva Orleans

EL NUEVO DIARIO, NUEVA ORLEANS.- Ricky Rubio ha sufrido esta madrugada una lesión en su rodilla izquierda. El base tuvo que abandonar antes de tiempo el choque que enfrentaba a sus Cavaliers con los Pelicans después de sufrir un resbalón en un intento de penetración hacia canasta que hizo que la articulación se doblase de forma poco natural.

El español se llevó rápidamente las manos a la zona con evidentes gestos de dolor, y tuvo que poner rumbo a vestuarios a falta de algo más de dos minutos, lo que le impidió estar con los suyos en el tramo final y tratar de evitar la derrota por 108-104.

Aún no está del todo claro cuál será el alcance de la lesión, pues para ello habrá que esperar a la resonancia que se le realizará a lo largo de la jornada de hoy. La dureza de las imágenes y el hecho de que Rubio tuviese que abandonar el Smoothie King Center con muletas no ayudan a mantener el optimismo, pero a estas alturas cualquier conclusión que se saque es precipitada, y de hecho ni siquiera Bickerstaff quiso hablar de ello en rueda de prensa alegando que el jugador todavía «está siendo evaluado».

Kevin Love, por su parte, sí habló más acerca del momento de la lesión, no sin pena en sus palabras: «Ha sido muy duro, porque he podido ver el dolor en sus ojos. Hay mucha historia entre él y yo, me preocupo mucho por él y realmente espero que esté bien. Ahora mismo no sabemos cuál va a ser su futuro inmediato y estamos desolados. Estaba teniendo una temporada increíble».

Ricky vio de esta forma torcerse un partido que estaba siendo magnífico por su parte, pues en los casi 37 minutos que llegó a estar sobre la pista logró sumar 27 puntos, 13 rebote, 9 asistencias y 2 robos de balón. Los de Cleveland caían por 99-97 cuando el base tuvo que dejar el encuentro, y no pudieron dar la vuelta a la situación pese a los intentos de Love, que terminó con 24 tantos gracias a su 7/12 en triples, y de Evan Mobley, autor de 22 puntos.

