Ricky, el niño limpiabotas que duerme donde le cae la noche en Hato Mayor del Rey

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR.– Ricky es un adolescente de 14 años al que la vida le ha enseñado a sobrevivir limpiando zapatos en las calles de Hato Mayor del Rey. Su historia, triste e infeliz, la dio a conocer la joven Kimberlyn Polanco, quien la descubrió la noche del sábado cuando visitó la heladería Bon en busca de un helado, para su hijo Ian. Fue allí cuando Ricky le pidió a la joven madre un helado. Ella con un gran corazón le dijo que sí, luego le pidió al niño que eligiera cuál helado comería. “El que usted quisiera”, le respondió Ricky. Un buen rato después, el niño limpiabotas decidió elegir su helado. La joven Kimberlyn pagó los helados y se sentó junto a Ricky con su hijo pequeño. Empezaron a conversar y él, con gran tristeza comenzó a contarle todo lo que estaba viviendo, luego de que su madre muriera y su padre lo abandonara. Mientras Polanco conversaba con el niño, este le dijo crudamente que “Mi madre murió hace cinco años, y tengo dos años que no veo a mi papá, él se fue a Bávaro a trabajar y jamás es sabido de él”. “Yo duermo donde me cae la noche, me baño cuando voy a un río cercano o cuando alguien que visito me da una cubeta de agua”, continuó Ricky. Dialogando con él, Kimberlyn notó que tenía una herida llena de tierra en uno de sus brazos, por lo que ella le dio un wiper para que se limpiara. La joven le preguntó qué le había pasado ahí. “Me caí de una bicicleta en días pasados”, respondió Ricky. “Cada pregunta que yo le hacía al niño, me iba llenando de más preocupación”, dijo Kimberlyn en el texto que publicó en sus redes sociales. “Mi propósito con esta publicación es ver si alguien podría ayudar, si lo pueden compartir para que así llegue a alguien que pueda acercarse un poco a ese niño”, añadió la joven madre preocupada. El niño pueden encontrarlo en los alrededores de la heladería Bon o en el Parque Municipal de Hato Mayor del Rey, ya que él limpia zapatos en esos alrededores.-

Relacionado