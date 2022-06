Ricky Castro retoma su posicionamiento en el mercado del entretenimiento

Comparte esta noticia

Los temas del artista se encuentran entre los primeros lugares en varios países de Centroamérica y República Dominicana.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ricky Castro & La Banda Soberbia retoman el mercado de la música, logrando convertir en hits musicales los temas lanzados en los últimos años, posicionarlo en el gusto de los amantes del mejor ritmo caribeño más alegre, patrimonio cultural de la humanidad, la música de los dominicanos, como lo es el merengue.

El Tema “Tengo Que Colgar” que es el más reciente, el cual tiene su vídeo clip, pudiéndose visualizar y escuchar en cualquier parte del mundo en las plataformas digitales, se encuentra sonando en varios países de Centroamérica y República Dominicana, de igual forma otros que fueron grabado en los últimos años, pudiéndose verificar esta información en Monitor Latino y otras plataformas de monitoreo de músicas.

Ricky Castro se ha caracterizado por brindarle al público un merengue pegajoso, con swing, adaptado a los nuevos tiempos, sin perder su esencia, que desde que escuchado motiva a las personas a bailarlo, está trabajando para el lanzamiento de su próximo tema musical “En Peligro de Extinción”.

El intérprete del éxito “Después de Ti”, que es un himno desde la época dorada del merengue, y que hoy se encuentra sonando, Ricky Castro, con más de 25 años en la música se ha mantenido en el gusto popular, es uno de los artistas que ha logrado internacionalizar el merengue, formando parte de la historia del ritmo.

“El merengue se mantiene, y lo puedo comprobar, siempre me he mantenido activo, viajando de un país a otro, participando en varios eventos, donde he llevado la música a lugares que nunca pensé que nuestro ritmo fuera tan solicitado”, puntualizó Ricky Castro.

“Abandone un poco el mercado dominicano, por darle prioridad a las actividades en otros países, esto sirvió para internacionalizar el merengue, darlo a conocer a otra tierra, pero ya estoy trabajando junto a mi banda ambos destinos, el dominicano y el extranjero, ha sido por eso que aquí se encuentra sonando el tema “Tengo que Colgar” y yo con mi banda completa lista para amenizar cualquier evento, agregó el artista.

Además de los nuevos temas, “Después de Ti”, “Ella Se Fue”, “Mentirosa”, “La Mordidita”, “Es Duro”, “Matarile Rile Rile”, “El Beeper”, “Los Niños”, “Las Mujeres”, entre otros éxitos musicales de Ricky Castro, forman parte de la época dorada del merengue.

Todos los temas de Ricky Castro & La Banda Soberbia se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales, en las emisoras que colocan merengue, de igual forma en los lugares que colocan música para deleitar a sus clientes. También sus redes sociales en Youtube: @RichyCastro; Instagram: @rickycastrobandasoberbia; Facebook: RichyLaMole Castro.

