Rick Carlisle: «Estamos construyendo un camino un ‘poco’ distinto»

EL NUEVO DIARIO, INDIANA.- La gerencia de Indiana no ha perdido el tiempo a la hora de perfilar las bases de la fase inicial de lo que supondrá un nuevo ciclo en la organización.

La primera piedra en caer coincidió con el traspaso a Cleveland de Caris LeVert aunque la primera gran bomba tendría lugar este martes, día en el que Domantas Sabonis fue enviado a Sacramento a cambio de, entre otros activos, Tyrese Haliburton.

Y no será el último movimiento. Más allá de lo que ocurra finalmente con Myles Turner antes del cierre de mercado, el medio HoopsHype ha informado que los Pacers moverán a Malcolm Brogdon durante la temporada baja. Vamos, lo que viene siendo una reconstrucción en toda regla.

Así lo ha confirmado directamente Rick Carlisle, quien afronta su primera temporada en la que es su segunda etapa al frente del banquillo de Indiana. «Estamos construyendo un camino un poco distinto», afirmó el head coach al medio The Athletic, antes de continuar su valoración al respecto: «Es un negocio, ya sabes, todo es posible. Tenemos jugadores veteranos que saben que esto es un negocio y que pueden pasar este tipo de cosas.»

Curiosamente, el propietario de los Pacers, Herb Simon, había declarado hace poco más de un mes que la intención no era reconstruir por completo si no el hacer los movimientos correctos para seguir compitiendo, aunque esto supusiera un paso atrás temporal.

«¿Por qué querríamos pasar por una reconstrucción cuando podemos construir sobre la marcha», afirmó entonces el dueño, según recogió el medio The Athletic. «No somos una franquicia que se vaya a desmantelar para conseguir un mejor pick. Intentaremos ganar todos los partidos. A veces, desarrollamos novatos y eso nos puede costar algún partido, pero nunca empezaremos un partido con el objetivo de perder mientras yo sea propietario. No creo en eso. Algunos equipos lo hacen, pero yo no creo en eso.»

De este modo, no se han cumplido del todo los vaticinios de Simon pero, al menos, parecen haber recibido las piezas necesarias para evitar el tanking y volver a dar guerra lo antes posible.

