Richarson Díaz: “El teatro me sana y me hace mejor persona”

Comparte esta noticia

El actor estrena el próximo 18 de febrero la obra teatral “Chinola La Trilogía”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Richarson Díaz es un artista que ha sabido destacarse en la actuación, dirección y dramaturgia teatral y es que la pasión que le impregna a cada papel que desempeña, ya sea bajo los reflectores o tras el telón, le ha permitido ganarse la admiración y el respeto de los amantes de este arte.

“El teatro me sana y me hace mejor persona. Agregaría que gracias al teatro tengo un círculo de amigos y amigas que son prácticamente familia”, expresó Díaz.

Su labor artística profesional comenzó con el Teatro PiedePuente, con quienes lleva realizados cinco trabajos de dirección: “Fuga” 2010, “El Show De Los Vangust” 2011, “La Capitana” 2012, “Acepto” 2014 y “La Puerta” 2020.

Con una década y media sobre las tablas, Díaz describe como años de “mucha pasión por el hacer y crear personajes e historias interesantes que conecten con el sentir del hombre y la mujer de hoy desde un contexto dominicano. Honestamente no me había puesto a pensar en el tiempo que tengo sumergido en el mundo del teatro y el cine, más que nada han sido años de comprobación y aprendizaje”.

En esa misma línea consideró que en estos 15 años de trayectoria su aporte al teatro ha sido “mis textos publicados, al final es lo que queda y puede ser reproducido”.

Ahora, el también profesor de actuación frente a la cámara y dramaturgia I en la Escuela Nacional de Arte Dramático, subirá nueva vez al escenario con “Chinola La Trilogía”, una obra teatral que trata del amor en conflicto con uno mismo. “Presenta tres historias distintas que se ven emparentadas por el querer amar y el amar definitivamente”.

La pieza presentada por Teatro PiedePuente, con la producción de Díaz y Solanyi Gómez; y las actuaciones de Iván Mejía, Aileen Ceballos, Jason Calcaño y Laurent Rojas se estará exhibiendo en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional, los días 18 y 19 de febrero a las 8:30 pm.

El actor, quien se alzó con el Premio a la Dramaturgia 2019 y el Premio Soberano 2020 a Mejor Actor Teatral, afirma que en el texto de esta obra revela parte de su alma.

“En cada pieza hay algo de relaciones que tuve, de cosas que he vivido o sentido. Al principio no lo veía, pero según nos fuimos adentrando en los ensayos y estudio de los textos fui haciendo conexiones y me sorprendió lo mucho de mí que hay en ellas” dijo.

Relacionado