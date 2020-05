Richard Ureña afirma llegar a Gigantes del Cibao fue un sueño hecho realidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís. – El francomacorisano Richard Ureña expresó que haber sido escogido por los Gigantes del Cibao en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol fue un sueño hecho realidad para él y su familia.

Ureña nativo de la comunicada El Aguacate, San Francisco de Macorís, fue seleccionado en la primera ronda del draft de novatos del 2015.

El jugador conversó con el comunicador deportivo Junior Matrillé a través de la cuenta de Instagram de los Gigantes del Cibao donde los fanáticos pudieron interactuar con el joven jugador.

Su debut con el equipo

A pesar de ser uno de los jugadores protegidos por la organización de Toronto, Ureña debutó con los Gigantes del Cibao en la misma temporada 2015 donde participó en 35 partidos durante la serie regular.

Ureña, quien ya cumplió 24 años habló de sus inicios cuando le gustaba jugar pelota a los 13 años y dijo que su situación económica pudo haberle hecho alejarse de las practicas porque no tenía dinero para pagar la liga ni para comprar utilería.

“Quiero darle gracias a Dios primeramente y luego a mi familia que nunca me dejó solo, pero debo destacar también el apoyo que recibí de mi entrenador Luis Camacho (Chagüi) quien sabía que yo no tenía dinero para pagar la cuota de la liga, ni para los viajes y siempre me decía no te quedes por eso, ven al a jugar pelota”, expresó el jugador.

Añadió que “en ocasiones tenía que ponerles algunos tornillos a las zapatillas porque se me rompían y no podía comprar otra y que la mayoría de veces tenía que irme caminando más de 10 kilómetros del play a la casa porque no podíamos pagar el transporte, fueron muchas cosas que hoy valoro muchísimo”.

Definió a los Gigantes como una familia que siempre se apoyan uno al otro, incluso en momentos difíciles de manera individual, ha recibido muchos consejos y soporte de los compañeros

Cuando se le preguntó sobre los peloteros más ofensivos de Lidom no dudo en mencionar el nombre de Hanser Alberto, Jordany Valdespín y Pete O’Brien.

Con una sonrisa dijo que “César Valdez, no encontraba la manera de batearle a ese señor, wow que clase de lanzador”.

Pelotero Favorito

Para el jugador del cuadro de los Gigantes del Cibao y Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas su pelotero favorito era Wilson Valdez, a quien definió como uno de los jugadores más inteligentes del béisbol en la posición seis.

“Mi pelotero favorito es Wilson Valdez, y en la temporada pasada tuve la oportunidad de tenerlo en el equipo como coach, de verdad que ese señor me inspiró”, acotó. Richard Ureña

Mencionó varios nombres incluyendo Audo Vicente con quien tuvo la oportunidad de debutar en la liga, pero reconoció que se sintió muy bien jugando para el dirigente Bobby Dikerson.

Ureña ha participado en cuatro temporadas con el uniforme de los Gigantes del Cibao desde el 2015 al 2019, donde solo no accionó en el 2018.

En 118 partidos en series regular batea para promedio de .245 tras conectar 91 imparables en 371 turnos, incluyendo 12 dobles, tres tripes y cuatro cuadrangulares, además de remolcar 32 carreras con OBP de .297.

