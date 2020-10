Riccie Oriach celebra nominación al Latin Grammy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante dominicano Riccie Oriach ha sido nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical por su segunda producción titulada Mi Derriengue. El anuncio fue hecho esta mañana por J Balvin a través de su cuenta de Instagram. Oriach comparte su nominación en la categoría con Carlos Vives, Prince Royce, Omara Portuondo y El Caribefunk.

Producido por Eduardo Cabra (anteriormente conocido como Visitante de Calle 13 y Trending Tropics), Mi Derriengue es un viaje por la isla dominicana a través de varios estilos musicales regionales como capitana, salve, palos, gagá, merengue y pripri fusionados con géneros como rock, hip-hop, plena, salsa y punk; el resultado es un viaje abstracto que encuentra un lugar entre el deseo de bailar, el surrealismo, lo absurdo y la melancolía. Mi Derriengue fue lanzado por la disquera Círculo Cuadrado.

Oriach comenta al respecto de su nominación: “¡La verdad me siento súper! ¡No me lo creo! Estoy en shock. Me alegró muchísimo. Trabajamos súper duro para esto y qué bueno que esto dio fruto. Le agradezco a cada uno de los artistas que le pusieron su toque a este disco para que fuera un reflejo de nuestra generación”

Después de participar en varios eventos virtuales de los cuales destaca la edición 2020 de Latin American Music Conference (LAMC), Oriach prepara su tercer producción musical a realizarse en su nuevo estudio de grabación próximamente a inaugurar. Para esta producción estará colaborando con artistas tanto locales e internacionales y proyecta lanzar a principios del 2021.