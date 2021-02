Ricardo Rosario pide al Gobierno la importación de arroz para evitar posible alza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de Fenacerd y coordinador de la Asociación de Detallistas Unidos del Comercio Organizado, Ricardo Rosario, advirtió este lunes al Gobierno que para frenar una posible alza del precio del arroz debe autorizar la importación de al menos 2 millones de quintales libre de impuestos, para crear una reserva ante la gran demanda local.

Rosario explicó que en la República Dominicana se consume al menos 11 millones de quintales de arroz al año, por lo cual es necesario tomar acciones para frenar los aumentos de precio en los artículos de la canasta básica.

Al participar en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima a través de En Televisión, Rosario sugirió al Gobierno la firma de un pacto parecido al que fue suscrito en el 2008 entre Pro Consumidor y el sector comercio para que haya un precio estándar oficial en los productos como el pollo, que sea el mismo dondequiera que la persona lo compre.

En ese sentido, llamó al presidente Luis Abinader a convocar al gabinete agropecuario, “para que a los supermercados y colmados no se les vuelva a llamar la casa del terror”, ya que según dijo hay factores externos que escapan al gobierno y a los productores que inciden en la crisis alimentaria por las alzas de las materias primas, el transporte y los precios internacionales que han subido.

El vocero de los detallistas unidos descartó que en el país haya especulación, considerando que cuando hay una demanda satisfecha en cualquier producto, llámese como se llame no hay espacio para la especulación y puso como ejemplo el limón persa que hasta hace unos meses costaba 5 pesos, ahora los comerciantes lo compran a 10 pesos por lo que tienen que venderlo a 12, “eso no es especulación, eso es que no hay limón”.

Respecto al pollo, Rosario alegó que a los picadores de pollos en los barrios les está llegando a 63 pesos la libra, con esos precios en los colmados no se puede vender a menos de 75 pesos la libra, “eso no es especulación, sino una realidad del mercado”.

Con relación al Proyecto de Ley para el Control de Expendio, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas manifestó que no está de acuerdo en aspectos como la exigencia de una licencia para vender, la distancia en zonas residenciales y educativas, el expendio en los lugares públicos, además de que entiende contiene reiteraciones que ya están en la ley.

Estamos en la mejor disposición de contribuir a la seguridad ciudadana, pero este no es un momento para crearle más restricciones a la población, con un proyecto que vemos innecesario, porque ya la mayoría de las medidas se están aplicando.