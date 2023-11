Ricardo Ravelo truena, dice que no regresará a NY por mal trato y desorganización de copa Titanes del Caribe

EL NUEVO DIARIO, DEPORTES.- El presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, dijo que el equipo del Licey no volverá a jugar en New York bajo la mismas condiciones de algunos problemas de ejecuciones que sucedieron en la serie “Titanes del Caribe” que se celebró en el Estadio Citi Field.

“Comenzando por el programa de ejecuciones que teníamos, el 10 de septiembre teníamos que tener ya el contrato firmado y no estaba, el 13 la rueda de prensa entre otras cosas, pero nada de eso se cumplió”, informó Ravelo al programa radial Grandes en los Deportes.

Ravelo indicó que dos días antes del evento no tenían avión ni boletas, y que los hoteles no estaban claros, y que en NY la guagua lo dejaban una esquina antes del estadio porque no podían entrar, dejando claro la desorganización que a su entender hubo en el evento.

El presidente del equipo azul manifestó que las declaraciones que dice es de parte del Licey y que las cosas que pasaron allí, no eran la adecuada para que un equipo profesional recibiera.

“El evento fue un éxito, la fanática disfrutó especialmente la aguilucha, pero lo que tuvimos que atravesar aún dos días antes del evento para NY, se estaba discutiendo sobre la mesa el mismo término desde octubre”, indicó.

Además, añadió que económicamente se le cumplió pero que había cosas que no estaban proporcionadas, como la dieta de los peloteros que el Licey la tuvo que cubrir y los pagos en su respectiva fecha según el contrato.

“El contrato decía que cubría la dieta de los peloteros, pero por ejemplo el primer pago no se produjo que era el 10 de septiembre, cuando se debió haber firmado el contrato y se vino a pagar el 5 de noviembre”, agregó.

Por David Alcántara.