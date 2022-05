Ricardo Nieves: “La reforma policial no ha avanzado por voluntad del presidente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Ricardo Nieves, expresó que la reforma de la Policía no ha avanzado por voluntad del presidente Luis Abinader.

“Al día de hoy la reforma está congelada o dormida por la voluntad de presidente de la República (Luis Abinader)”, expresó Nieves durante una entrevista telefónica en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”.

El periodista señaló que el mandatario tiene en su despacho desde hace cinco meses todos los informes incluyendo los realizados por varios expertos de nacionalidad norteamericana, española y también dominicanos.

Asimismo, desde su criterio, Nieves detalló tres posibles razones por la cual la reforma policial no ha sido ejecutada.

“¿Por qué no ha avanzado ni se ha seguido la ruta que se trazó desde el inicio? Yo digo que debe de ser por tres razones: 1- el presidente temió seguir adelante, 2- es tan grande lo que hay ahí adentro que puede haberle causado horror hacer una incisión en ese cuerpo o 3- que tenga una carta bajo la manga y estén trabajando en silencio sin darnos cuenta”, manifestó.

El doctor señaló que los agentes policiales de América peor pagados son los de República Dominicana y que la auditoría que realizó la comisión recoge un “desorden cabal sin fiscalización ni control”.

“Son los peores pagados en América, no tenían un límite de horario laboral, no tenían los derechos adquiridos del trabajador… ojalá puedan ver la auditoria que se realizó donde hay un desorden cabal sin fiscalización ni control, no pertenecían a carrera, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Administración Pública”, expresó Ricardo Nieves al referirse a los hallazgos encontrados por las auditorías hechas por la comisión.

