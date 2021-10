Ricardo Nieves: “La reforma policial debe incluir la participación de la diáspora dominicana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido abogado Ricardo Nieves propuso ayer, en la ciudad de Nueva York, que la reforma policial que se impulsa en el país debe incluir la participación de la diáspora dominicana. Habló, específicamente, al visitar la “Primera Feria Cultural y del Libro” que se realiza en Nueva York.

Nieves apuntó que han abierto algunas mesas regionales para el Cibao, el Este, el Sur y el Gran Santo Domingo, y planteó que se abra también una mesa para la comunidad de dominicanos en el exterior.

Respondió preguntas del comunicador José Zabala, recordando que en la diáspora hay organizaciones de policías dominicanos en NYPD y en otras agencias de seguridad nacional, “muy preparados en inteligencia y otras ramas” que pueden ayudar a la reforma policial y en otras instituciones.

Los dominicanos de Estados Unidos mantienen una conexión constante y seguida con los que viven en el país y se preocupan con lo que está pasando en el país en materia de seguridad y delincuencia.

Nieves es comentarista de radio y televisión, abogado, médico y profesor. Muestra interés en ayudar a la comunidad en el exterior, dispuesto brindar sus servicios y lazos con la diáspora.

Inmigrantes

En los EE.UU residen más dominicanos que en el Distrito Nacional y Santiago, según un estudio titulado “Primera Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo”, auspiciado por el congresista dominicano Adriano Espaillat, y entregado al presidente Luis Abinader durante su visita a Nueva York el pasado mes de septiembre. La población que en Estados Unidos se define como dominicana asciende a 2,081,419 personas.

Esta cifra supera la cantidad de dominicanos que residen en el Distrito Nacional, que, según dicho estudio, y corroborado por el Plan de Ordenamiento Territorial del DN, es de 1,049,567, lo que lo posiciona como la cuarta demarcación más poblada, donde residen más dominicanos, superado por Santo Domingo, EE.UU y Santiago de los Caballeros, según reporte de Diario Libre.

“Bueno, yo creo que tienen razón, no solo en la discusión de la reforma o transformación policial, aquí hay casi dos millones de dominicanos, son una representación muy significativa; no es solo en la discusión de la transformación de la Policía, la diáspora debe participar en todas las discusiones de reformas y transformación institucional que el país afronte y en el que deba de involucrarse; yo estoy totalmente de acuerdo, ahora bien, el tema de reforma policial es una complejidad, y lo que se buscan son modelos”, observó Nieves.

“Cuando yo hablo del órgano de Naciones Unidas, estoy hablando del órgano que ha reformado el 98% de la policía en el mundo, incluyendo Asia, Estados Unidos, Europa Oriental y América Latina; todas las reformas las ha acompañado ese órgano. Entre tanto, los técnicos nacionales con los españoles, los colombianos, hay técnicos norteamericanos también, están haciendo todo un levantamiento o ya lo han hecho para esos fines; yo estaría muy de acuerdo que se recoja la opinión de los técnicos dominicanos y de la diáspora dominicana con respecto a eso”, agregó.

“Se han abierto algunas mesas regionales, para el Cibao, para el Este, para el Sur, la Capital y el Gran Santo Domingo, y creo que se debe abrir una mesa también para la comunidad en el exterior”, señaló.

“El problema es que la policía hace 40 años debió de ser transformada, no reformada, transformada, refundada, y nadie lo hizo, y llegó un momento en que llegó al techo del desorden, de la descomposición, de la corrupción; que todo el mundo lo sabía, pero que nadie quería verlo. Entonces este es un momento, yo diría estelar, porque es cambiar la policía ahora o esperar 20 o 30 años más, y parece que es insostenible mantenerla bajo las condiciones que está; esto no es un problema político yo, por ejemplo, formó parte del equipo que trabaja el tema de las leyes de la policía y hay muchísima gente de todos los colores y de todas las visiones. La policía tiene que transformarse, porque la policía tiene un rol muy importante en la sociedad dominicana y es el brazo material de la seguridad pública. Entonces, esto es impostergable, ya no soporta más descomposición, más descrédito”, dijo.

“Estos cambios son movimientos que se preveían, estaban planteados, pero la crisis es tan honda que se requiere acelerar algunos procesos; por ejemplo, hay dos grandes informes, uno que hizo el equipo designado por el Gobierno, y uno que hizo Naciones Unidas a través de la Oficina Contra el Crimen y las Drogas de Naciones Unidas, y los dos informes coinciden en lo mismo: refundar la Policía, y refundar no significa desbaratarla y dejarla en un vacío, sino llevar un proceso y transformarla, convertir la policía en una profesión, ser auditada, tener control, tener supervisión constante, pagarle noblemente, dignamente a los policías, y hacerla amigable con la comunidad, que la gente no le tenga temor”, siguió diciendo.

Todo eso entraña mucha complejidad, por eso todas las críticas y las opiniones que se vierten”, finalizó diciendo Ricardo Nieves.-

