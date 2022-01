Ricardo Montaner responde a mujer tras crítica por besar a su hijo en la boca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – “En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”, escribió en sus redes sociales una usuaria de Instagram y psicóloga junto con una foto del cantante con uno de sus chicos. La demostración de cariño, fue mal vista por la mujer y el mismo artista usó sus redes sociales para contestarle.

“Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”, dijo el flamante suegro de Stefi Roitman en sus redes al contestarle a la psicóloga Florencia Rodríguez y ella agregó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

No es la primera vez que un famoso es criticado por hacer pública una demostración de amor hacia sus hijos con un beso en la boca. Hace unos meses Sabrina Garciarena compartió una foto de ella besando a su hijo y los usuarios cuestionaron su forma de maternar.

“Cuando subo fotos con mis hijos siempre hay comentarios, tiene que ver con los haters. A mis hijos los beso, no los chapo, soy cariñosa con ellos, lo vivo con libertad y sin irme del otro lado”, dijo a Teleshow en aquel momento la actriz y agregó: “Me llegó un mensaje de que incito a la pedofilia, estoy muy bien de la cabeza, no hay que irse para otro lado, beso a mis hijos, soy cariñosa, los amo y con limites”.

El año pasado Diego Maradona Junior también había subido una foto de él besando a su hijo de en ese entonces tres años y lo criticaron. “Mi culpa es darle un beso a mi hijo, se lo voy a dar siempre, porque yo lo amo y le voy a dar un beso siempre, no es un problema de ustedes. Es un asco lo que me están escribiendo, tengo los mensajes grabados y guardados, es un asco, los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas”, se defendió.

Nunzia Pennino, la mujer del joven italiano, mamá de Dieguito Matías y de Indiana Nicole de dos años, usó sus redes para defender a su marido: “Estoy orgullosa de que mi marido bese a mi hijo porque en nuestra familia hay solo amor, solo besos”.

Al ser consultada sobre si los comentarios ajenos le afectaban, dijo muy segura que no y explicó: “Estoy en mi eje. Si estás seria, dicen ‘siempre con cara de cu…’, si te reís te dicen que exagerás. En algunas fotos estoy riendo, en otras triste, en unas beso a mis hijos y en otras los abrazo. Hay que mirar lo que uno hace, soy consciente de lo que esta bien y mal y no veo nada que este mal en la foto”.

La licenciada en piscología Diana Hunsche autora de A trapia, ¿yo? había explicado a este sitio sobre los motivos por los que este tipo de demostraciones generan polémica. “Este tema, como muchos otros esta atravesado por factores culturales y cuestiones familiares. Cada familia es un mundo y tiene sus códigos, cada árbol genealógico tiene sus costumbres que deben ser respetadas. Con respecto a los besos, todo depende del tipio de beso. Si es leve, corto, un piquito cariñoso dado desde un amor maternal o paternal esta todo bien no pasa nada, no hay nada de malo en eso, lo malo puede estar en la mirada de aquella persona que lo juzga negativamente”.

“En esto como en todo lo relacionado en la educación, importa muchísimo el cómo más al del qué. El qué es importante pero el cómo lo es más. Puede haber otros actos que si están cargados de erotismo son repudiables. El beso tiene que nacer desde un sentimiento de ternura y si es así, está todo bien y este punto va mas allá del tema del beso”, dijo y ejemplificó: “Hay familias en las que la desnudez es normal, cotidiana y natural, es una desnudez des erotizada, en ese caso son cuestiones culturales que deben ser respetadas y no son malas ni generan problemas en la salud mental de los hijos”.

