(VIDEO) Rhys Hoskins pega dos jonrones y los Filis acarician la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTE.- Rhys Hoskins disparó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para comandar el ataque de los Filis de Filadelfia, quienes este sábado vencieron 10-6 a los Padres de San Diego, para situarse a una victoria de avanzar a la Serie Mundial.

Los Filis (3-1) necesitan solo un triunfo para conquistar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que está organizada al mejor de siete juegos y para ello tendrán en el montículo a su as Zack Wheeler en el montículo en el partido de este domingo ante los Padres (1-3).

Hoskins fue la tabla de salvación de los Filis, que este sábado apostaron por la capacidad de su cuerpo de lanzadores relevistas, lo que los llevó a emplear lo mejor de su ofensiva para alcanzar el triunfo.

RHYS HOSKINS WITH HR NO. 2️⃣ ON THE NIGHT‼️

