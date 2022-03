Rhenzy Feliz: El actor de “Encanto” de origen dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la gala de los Premios Óscar. En la gala diversas películas compiten por llevarse a casa una esatuilla.

Una de estas es Encanto que fue nominada a “Mejor película animada”, en la que competirá junto a otras producciones como Flee, Luca, The Mitchells Vs. The Machines y Raya and the last dragon.

A esta nominación se le suma la de “Mejor canción original” por la pieza “Dos Oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

En el fime se destaca la voz de Rhenzy Feliz un actor dominicano-estadounidense, conocido por interpretar a Alex Wilder en la serie original de Hulu Marvel’s Runaways, donde da vida a Alex Wilder. La serie forma parte del Universo cinematográfico de Marvel, compartiendo continuidad con las películas y otras series de televisión de la franquicia. Para el papel tuvo que dejarse crecer el cabello por 5 meses para obtener un mini-afro.

También ha actuado en las series Teen Wolf, American Horror Stories y Kevin (Probably) Saves the World.

En en el filme animado Encanto presta la voz para Camilo Madrigal.

Encanto narra la historia de una joven colombiana puede ser la última esperanza para su familia, cuando descubre que la magia que rodea a Encanto, un lugar encantado que bendice a los niños con dones únicos, se encuentra en serio peligro.

