Reynaldo y Eloy guían el triunfo de White Sox contra los Reales

EL NUEVO DIARIO, KANSAS CITY.- Eloy Jiménez bateó un jonrón de 471 pies, Reynaldo López se reivindicó mediante una labor eficaz de seis innings, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el domingo 5-2 a los Reales de Kansas City.

El cubano Yoán Moncada sumó cuatro inatrapables y una producida por los Medias Blancas, que perdieron el primer compromiso de la serie pero contaron con dos buenas faenas seguidas de sus lanzadores para llevarse los últimos dos duelos.

Un día después de que Lucas Giolito maniató a los Reales en una victoria por 2-0, López (4-6) toleró una carrera y cuatro inatrapables en seis entradas. El dominicano expidió un boleto y repartió ocho ponches.

López no había dado una en fechas recientes. Permitió 19 carreras limpias durante sus últimos 13 innings y un tercio a lo largo de sus tres aperturas previas.

Glenn Sparkman (1-2) permitió dos carreras limpias y ocho hits en seis entradas y dos tercios.

El dominicano Jiménez inauguró el segundo acto con el jonrón más largo en el Kauffman Stadium desde que Brandon Moss envió la pelota a 474 pies del plato por los Reales ante Minnesota, el 1 de julio de 2017.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Leury García de 5-0, Jiménez de 5-2 con dos anotadas y una remolcada, Welington Castillo de 5-1. Por los Reales, Adalberto Mondesí de 4-0, Kelvin Gutiérrez de 4-1.

(Extremely Chris Traeger voice) That was *literally* the longest home run we’ve seen all season. pic.twitter.com/sMKZDsjS5t

— Chicago White Sox (@whitesox) 9 de junio de 2019