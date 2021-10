Reynaldo Aybar irrumpe en ASODEMU destrozando cristales y amenazado al personal.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Reynaldo Aybar, irrumpió este martes en la oficina de la secretaría general de la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU), la cual preside, porque se le fue impedido el ingreso en las referidas instalaciones.

Como se puede ver en un audio visual enviado a esta redacción, Aybar, con un palo en la mano, rompió los cristales del local y amenazó al personal que allí se encontraba.

De acuerdo a unos audios de voz, dijo que lo que hizo no fue vandalismo, y precisó que actuó de esa forma “porque nadie me puede cerrar una oficina para realizar una impresión de unos documentos porque soy presidente del gremio y nadie me puede cerrar la puerta”.

Luego, en otro video, Aybar pidió disculpas por lo ocurrido, pero dijo no arrepentirse de haberlo hecho y precisó qie si tiene que hacerlo 70 veces más, lo hará.

Explicó que en ASODEMU hay una serie de compañeros que se han ensañado en sabotear todas las actividades que se llevan a cabo, como fue el caso de hoy, que decidieron cerrar la oficina común para evitar que este imprimiera unos dcumentos de un compañero que está en la Plaza de la Salud dializándose y los necesitaba.

