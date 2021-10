Reyes Cruz saluda decisión de Abinader sobre reforma fiscal; afirma Gobierno luce “vacilante”

Mediante comunicado, Reyes dijo que “este alivio que siente la población tras lo anunciado por el presidente la noche de este miércoles, puede ser pasajero cuando tenga que enfrentarse al déficit de más de RD$174 mil millones que el Gobierno aún no explica cómo lo va cubrir, esto es fundamental que lo conozca el país”.

“Hablamos de un déficit para el Gobierno Central de un 3% en el presupuesto sometido para el 2022 que no está alineado a la crisis internacional de los alimentos, combustibles y otros que se vienen gestando en el plano internacional que indiscutiblemente golpean nuestro país, muy especialmente a los sectores desposeídos”, dijo el también presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI).

En ese sentido, agregó: “Seamos realistas, aunque habíamos advertido que no era el momento, el presidente sabía que un pacto fiscal, además de que es un mandato de la ley, también era necesario, pero no oportuno por la situación actual, de cara a todos estos retos económicos el Gobierno luce improvisado, vacilante y queriendo moverse al ritmo de lo que es y no es popular, pero eso no es gobernar”.