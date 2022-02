Rey de España y la fundación Codespa reconocen Hanesbrands por sus aportes a la educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Aportar al crecimiento y mejora de la comunidades en donde tiene presencia es una de las prioridades de HanesBrands Inc., empresa dedicada a la manufactura de ropa, con importante presencia en el sector de zonas francas de la República Dominicana, quienes recibieron por parte de la fundación internacional CODESPA un reconocimiento como finalista en la categoría Empresa Solidaria de los XXI Premios CODESPA.

Durante la ceremonia de entrega, llevada a cabo en Madrid, S.M. el Rey Felipe VI reconoció a Hanes por su proyecto “Escuelas Comunitarias Hanes” que permite rescatar a jóvenes en situación de riesgo social en edad escolar a través de clubes de desarrollo y esparcimiento. El reconocimiento destaca la labor de la compañía por mejorar la calidad de vida de las comunidades donde opera en Centroamérica y el Caribe.

“CODESPA es un motor de desarrollo económico para los más desfavorecidos. Quiero agradecer y reconocer nuevamente toda esa labor, en nombre de todos, especialmente de los miles de beneficiarios en diversos lugares del mundo, hoy en 11 países; hombres, mujeres, familias, barrios y pequeñas poblaciones, e incipientes y transformadores negocios, que han visto materializarse la esperanza de vuestra mano”, manifestó el Rey de España durante la ceremonia de premiación.

Hanes implementó el proyecto en República Dominicana, El Salvador y Honduras en asociación con Glasswing International, una organización sin fines de lucro dedicada a la creación de una sociedad más integrada. Esta alianza, que se ha mantenido por más de una década, ha permitido conectar a más de 8,000 jóvenes en riesgo con casi 3,000 voluntarios, principalmente colaboradores de Hanes, quienes se han convertido en modelos positivos dentro de comunidades que son vulnerables a la delincuencia y la violencia. La iniciativa ha atendido un total de 13 centros educativos distribuidos en: El Salvador (seis escuelas), Honduras (cuatro escuelas) y República Dominicana (tres escuelas).

“Esta alianza con Glasswing International es una oportunidad para avanzar en algunos de los valores fundamentales de nuestra empresa como el trabajo en equipo, la solidaridad y la proactividad”, señaló Teddy Mendoza, gerente senior de sostenibilidad para el hemisferio occidental de Hanes. “Durante mucho tiempo hemos creído que mejorar la educación es una de las formas más seguras para desarrollar las comunidades y el voluntariado de los empleados ha sido siempre una parte integral de nuestra cultura. Obtener un reconocimiento como el de CODESPA, es una prueba de los resultados de este programa y el potencial que este modelo tiene para combatir la pobreza y falta de oportunidades en las comunidades de todo el mundo”, agregó.

Uno de los principales objetivos del programa es mantener a los estudiantes en la escuela a lo largo del día, reduciendo la tasa de deserción y aumentando la exposición de los niños a nuevas experiencias creativas, deportivas y académicas. Es así como crea clubes con actividades extracurriculares para los estudiantes, en materias como arte, inglés, periodismo y oratoria, así como el conocido club de baile y canto denominado Club Glee, todos administrados por voluntarios de HanesBrands. Actualmente, el programa se desarrolla bajo un formato 100% virtual producto de la pandemia por Covid-19.

Sobre Codespa

CODESPA es una ONG de Cooperación Internacional que promueve soluciones sostenibles y duraderas para afrontar las causas de la pobreza extrema en Latinoamérica, África y Asia. Sus actuaciones combinan la visión de la comunidad local, la experiencia probada de técnicos profesionales y la aportación del sector público y privado desde 1985.

Hanes, por su parte ha operado en la región centroamericana por más de 30 años. Actualmente, la compañía tiene seis fábricas de ropa y plantas de costura que generan más de 9, 500 empleos en El Salvador y se ha mantenido como el exportador más grande dentro del país desde 2012.

Acerca de HanesBrands

HanesBrands, con sede en Winston-Salem, N.C., es una empresa líder socialmente responsable en la fabricación y venta de ropa interior básica y ropa deportiva de uso diario en América, Europa, Australia y Asia-Pacífico. La compañía vende sus productos bajo algunas de las marcas de ropa más sólidas del mundo, como Hanes, Champion, Bonds, Maidenform, DIM, Bali, Playtex, Bras N Things, Nur Die / Nur Der, Alternative, L’eggs, JMS / Just My Size, Lovable, Wonderbra, Berlei y Gear for Sports. La empresa vende camisetas, sujetadores, bragas, fajas, ropa interior, calcetines, medias y ropa deportiva producidas a través de su cadena de suministro global. La compañía es una empresa de Fortune 500 y posee acciones en el S&P 500 Index (NYSE: HBI), Hanes cuenta aproximadamente con 61,000 empleados en más de 40 países. Para obtener más información, visite el sitio web corporativo de la empresa en www.Hanes.com/corporate y la sala de prensa en https://newsroom.hanesbrands.com/. Conéctese con la empresa a través de las redes sociales: Twitter (@hanesbrands), Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc), Instagram (@hanesbrands) y LinkedIn (@Hanesbrandsinc).

