Revista FORBES selecciona a Héctor Manuel Valdez entre los artistas más creativos de Centroamérica y RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La prestigiosa revista Forbes ha seleccionado al director de cine dominicano Héctor Manuel Valdez, entre los más creativos de la región de Centroamérica y República Dominicana.

En su edición diciembre 2020/enero 2021, esta publicación destaca que Valdez, egresado de la Universidad McGill, en Montreal, ha obtenido importantes galardones por sus películas Melocotes (Peaches), ganadora en el Raindance Film Festival, Reino Unido; y Malpaso, ganadora en el Dominican Film Festival of New York, y el New York Latino Film Festival, Estados Unidos; y en el Festival de Cine de Trinidad y Tobago.

Malpaso es la película seleccionada por la Comisión Dominicana de Selección Fílmica para representar a República Dominicana en la próxima edición de los Premios Goya, España.

En la introducción a la sección titulada “Los más creativos de la región”, Forbes anota que “el trabajo artístico de centroamericanos y dominicanos ha dado la vuelta al mundo y robado el corazón del público, pero también ha sido capaz de ganar el respeto de los críticos más exigentes”.

Entre los artistas destacados, Forbes ha seleccionado a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y María López Gil; el director de cine salvadoreño André R. Guttfreund; el cantautor panameño Rubén Blades; la cantante de ópera guatemalteca Adriana González; el escultor costarricense Jiménez Deredia; y los cantautores dominicanos Daniel Santacruz y Manny Cruz, así como la escritora dominicana Luchy Placencia.

La versión digital de la revista Forbes diciembre 2020/enero2021 puede consultarse en la siguiente dirección: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_dic_2020