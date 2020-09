Revista En Sociedad retira su circulación a raíz de crisis provocada por COVID-19

View this post on Instagram

“Cada día que transcurre nos acerca a nuestro final…Cada final, tiene un nuevo comienzo”. ⁣ ⁣ Afectada por la devastación que ha traído la pandemia del COVID-19, no tan solo a la salud de los humanos, sino en consecuencia, a la salud económica de nuestro país, nuestra revista ES, deja de ser para retirarse a los oscuros escenarios de la ausencia.⁣ ⁣ La revista ES, con 23 años de presencia consecutiva en los hogares de miles de familias, ha llevado a la sociedad dominicana lo más positivo de nuestra vida social, a través de imágenes, comentarios, reportajes, artículos y entrevistas, que exaltaron siempre, los valores y principios de nuestra generación, sembrando en el árido terreno de los antivalores, dosis enormes de esperanza y fe.⁣ ⁣ Puedes leer el artículo completo en ensociedad.com⁣ ⁣ #RevistaES ⁣ #EnSociedad ⁣ #DejadeSer ⁣ @maribelazala