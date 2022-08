Reverendo Paulino Moya dice discurso de Abinader fue “regular”; reconoce lucha contra corrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reverendo Paulino Moya, vocero de iglesias cristianas y evangélicas, valoró hoy como “regular” el discurso pronunciado anoche por el presidente Abinader, y reconoció los logros del gobierno en sus primeros dos años.

En ese sentido, aplaudió la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico impulsados por esta gestión.

“Sería mezquino no reconocer que el gobierno ha tenido éxito en la lucha contra el narcotráfico; asuntos muy importantes que generan gratitud y confianza en la población dominicana”, expresó.

Mediante contacto telefónico, Paulino Moya dijo que la corrupción desvía los fondos públicos a bolsillos particulares e impide que lleguen a hospitales y programas sociales del gobierno.

Aunque reconoció las luces del gobierno, lamentó que el discurso y las acciones del régimen perremeísta “han venido lacerando los valores cristianos, distanciándose del pastorado evangélico”, ya que les prometió a las iglesias cristianas y evangélicas que serían de gran ayuda para combatir la pobreza y otros flagelos sociales.

“Nos preocupa que el presidente no tocara el asunto del control migratorio, no sabemos si lo dejó para tocarlo en otra oportunidad; pero el país no puede esperar mucho tiempo en que el gobierno muestre que está tomando en serio un tema que puede empeorarse y acorralarnos de cara al futuro”, añadió.

Manifestó que Abinader no solo debe ejecutar sus buenas intenciones, sino también consensuarlas con “los sectores que influyen en la opinión pública y que tiene una de entrega de servicio y una pasión humanitaria de bien común”.

“Ojalá que el presidente comprenda que tiene un compromiso que saldar con el liderazgo humanitario y cívico de las iglesias evangélicas del país, a quien les prometió participar en la buena obra de bien común”, continuó.

Indicó que el electorado evangélico representa el 35 % de todo el electorado nacional y tiene representantes en los diferentes estamentos políticos y sociales.-

