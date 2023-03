Revelan programa de Primera Feria del Libro Cooperativo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Primera Feria Dominicana del Libro Cooperativo Dominicano, que se monta en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña del miércoles 22 al sábado 25 de marzo, ofrecerá veinte conferencias y paneles, siendo la primera oportunidad en que se monta un evento bibliográfico en el cual el cooperativismo es el centro, indicaron sus organizadores.

El director ejecutivo de la feria, el editor Isabel Pérez, dijo a los medios que la feria abre oficialmente a las cinco de la tarde en la Plaza de las Artes y Sala Max Henríquez Ureña de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) con un acto en el cual actuará la soprano de la Compañía Lírica Nacional, Pura Tyrson, además de los discursos de orden de parte del Comité Organizadores.

Jueves 23

Las ventas inician a las 9 de la mañana, con una conferencia-puesta en circulación del libro Historia del cooperativismo dominicano del autor Bernardino Ortiz, a quien se dedica el evento.

A las diez y treinta de la mañana se monta el panel Actualidad del cooperativismo dominicano, a cargo de los veteranos cooperativistas Ramón Almont, Virgilio Geraldo y el doctor Manuel Emilio Quiñónez. Al mediodía se pone a circular el libro Aportes a la paz social, del artista visual y cooperativista Abner Villavicencio

Las actividades siguen a las dos de la tarde con el panel: Cooperativa Manoguayabo en la historia del cooperativismo dominicano y a las tres se desarrolla el coloquio «Participación de las mujeres en el cooperativismo dominicano».

A las cuatro de la tarde se presenta el Grupo Folklórico CoopHerrera y a las cinco se presentan los libros: Identidad cooperativa y La economía social entre la economía popular y la economía solidaria, del profesor venezolano y catedrático internacional Oscar Bastidas Delgado.

A las 7:00 pm está fijado el concierto del Coro Nacional, con lo cual cierran las actividades de la jornada.

Viernes 24

La jornada iniciará a las 9 antes del meridiano con la conferencia y puesta en circulación, libro: Balance social como primera línea de resultado. Retos y Oportunidades de José Alejandro Rodríguez.

A las 10:00 am se pondrá a circular el libro enciclopédico Nacimiento y evolución del cooperativismo universal, a las once se presenta el libro Economía colaborativa del profesor Claudio Ramírez y las once José Gómez Cerda pone a circular El cooperativismo.

A las doce meridianas se ofrecerá la conferencia La neurociencia aplicada a la gestión de las cooperativas, responsabilidad del profesor internacional José Luis Bardales

A las dos de la tarde, la profesora Germania Luperón, de la Escuela Nacional Cooperativa, hablará sobre los valores del cooperativismo en la sociedad.

A las tres de la tarde se ofrecerá la conferencia Pasión por la lectura por parte de la escritora Ángela Hernández, directora nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.,

A las cuatro de la tarde estará la conferencia y puesta en circulación Nuevas tendencias del Derecho y Legislación Cooperativa Dominicana y Competencia o Coopetencia en el mundo cooperativo de hoy, a cargo del licenciado Jorge Eligio Méndez Pérez, administrador general de COOP-HERRERA.

A las cinco de la tarde aparecerá la puesta en circulación del libro: Manual de control y gestión para las cooperativas de ahorro y crédito, del experto en administración cooperativa. Cástulo Vidal Sánchez

A las seis de la noche se pronuncia la conferenciará sobre el Cooperativismo y la Ley Nacional Cooperativa, por parte de la licenciada Eufracia Gómez.

Sábado 25

Se abrirá la venta de libros a las 9 de la mañana y se ofrecerá la conferencia: Planificación y las cooperativas por parte de Ángela García.

A las 10:00 estará la conferencia el licenciado Julito Fulcar Encarnación y presidente Ad Vitam del CONACOOP, sobre las vías del cooperativismo.

A las 11 estará el panel «Participación de la juventud en las cooperativas dominicanas», a cargo del Consejo Nacional de la Juventud Cooperativa (CNJCOOP).

A las 12:00 va el reconocimiento a Ramón Isidro Ditrén Díaz, mientras que a las dos de la tarde la licenciada Carolin Bravo Muñoz, dirigente nacional juvenil cooperativa, ofrece la disertación El éxito detrás de la cultura cooperativa Carolin Bravo Muñoz

A las tres de la tarde el periodista Jose Rafael Sosa ofrecerá la disertación en torno a cómo incidir mejor con las noticias cooperativas en los medios de comunicación,

A las seis de la tarde hay una presentación del Coro Polifónico de la Catedral y a las 7:00 pm será el acto de clausura, indica Isael Pérez, director organizativo de la Feria del Libro Cooperativo Dominicano.

Relacionado