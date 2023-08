Revelan perredeístas inconformes con la alianza opositora pasarán al PRM este lunes 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Un ciclón” de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que no está de acuerdo con la alianza opositora concertada con el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo (FP), el próximo lunes estaría pasando a las filas de Partido Revolucionario Moderno (PRM) para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader.

La información la ofreció el comunicador Jairo Ortiz a través de una llamada telefónica al programa “Políticas Nuevas”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras advertir a la población que no se sorprenda cuando a partir de este lunes los «pocos» alcaldes que le quedan al PRD pasen al PRM.

“A partir del próximo lunes vienen figuras fundamentales del Partido Revolucionario Dominicano a apoyar la reelección del presidente Luis Abinader. No te sorprendas cuando veas presidentes de municipio, presidentes de circunscripciones de distritos, apoyando la reelección y renunciando al Partido Revolucionario Dominicano”, narró.

Manifestó que diversos dirigentes del partido de jacho le han expresado que no están de acuerdo con la Alianza opositora para el rescate de la República Dominicana, dada conocer por el presidente de la entidad, Miguel Vargas Maldonado.

“Cuando ellos me llaman me dicen Jairo no estamos de acuerdo con lo que hizo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y por eso vamos a ir a apoyar la reelección de Luis Abinader a partir de la próxima semana”, expuso.

(Ver programa).

Fuerza de Abinader

Durante el diálogo con el comunicador Felito Rodríguez, Ortiz externó que el acuerdo de los tres partidos para concurrir juntos a las elecciones del 2024, solo demuestra lo “duro y potente” que está el primer mandatario de cara a la contienda.

“Con respecto a la alianza PRD, PLD, Fuerza del Pueblo no es más que un reconocimiento a los números que tiene en el día de hoy el presidente Luis Abinader, es un reconocimiento a lo duro y a lo potente que está el presidente Luis Abinader”, narró.

De igual forma, declaró sin dar muchos detalles que el presidente de la República realizará algunos cambios en el tren gubernamental con el objetivo de fortalecer su estructura y prepararse para la campaña electoral que se avecina.