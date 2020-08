Revelan no ha llegado ayuda para agricultores y ganaderos afectado por tormenta en Hato Mayor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), Hecmilio Galván, reveló este lunes que los agricultores y ganaderos de Hato Mayor aún están a la espera de que las autoridades oficiales les asistan tras las pérdidas que ocasionó en la agricultura y la ganadería el paso de la tormenta tropical Isaías en esta provincia.

“Debemos agradecer que la tormenta no dejó pérdidas humanas pero nuestra agricultura y ganadería en Hato Mayor la dejó grandemente afectada y el Ministerio de Agricultura se ha dado por no enterarse por lo que pasó allí debido a las crecidas de los ríos tras las severas lluvias”, indicó el también economista.

Agregó que el sector arrocero fue el que salió más perjudicado debido a que el arroz estaba a punto de ser cosechado cuando llegó la tormenta y se estima que las pérdidas ronden en un 50%.

Asimismo, precisó que el sector del cacao también se estima grandes pérdidas debido a que aún no pueden entrar a las fincas de este producto por los inundadas que se encuentran.

“El próximo Gobierno debe implementar ayudas para los agricultores, gestionándoles créditos para que puedan recuperar los daños que les ocasionó la tormenta y así puedan iniciar de nuevo con sus producciones”, apuntó Galván.

Dijo también que espera que el Estado les entregue ayudas de electrodomésticos a los ciudadanos afectados por Isaías en Hato Mayor “ya que estos no tienen dónde dormir ni qué comer”.

“El paso de la tormenta Isaías afectó a Hato Mayor junto a sus municipios en especial Sabana de la Mar, dónde al menos 200 viviendas fueron destruidas por lo que abogamos para que el Estado les done colchones ya que no tienen dónde dormir, le den comida porque no tienen qué comer y menos dónde cocinar porque la tormenta se lo llevó todo”, expresó el también economista.

Sugirió al próximo gobierno crear instituciones que cumplan con su rol de velar por las exportaciones y las agroindustrializaciones para que la República Dominicana tenga una mayor exportación, así como utilizar solo la producción local para en los planes sociales como lo dice la Ley.

