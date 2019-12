Revelan fórmulas para que personas obesas pierdan peso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las personas a las que se les diagnostica obesidad logran mejores resultados de pérdida de peso (definidas como perder el 5% o más de peso corporal y mantener esta pérdida al menos por durante un año) en comparación con aquellas que no reciben un diagnóstico, el 42% frente a 35%, según un subanálisis de los resultados del estudio Action IO.

Además, las personas con obesidad lograron una mejor pérdida de peso cuando conversaron sobre su peso con un profesional de la salud, un 58% y tuvieron citas de seguimiento, en tanto que un 25% en comparación con aquellos que no lo hicieron y un 53% y 21%, respectivamente.

Estos nuevos hallazgos se presentaron durante El Congreso “Obesity Week 2019” en Las Vegas, EE. UU. Un congreso médico científico internacional.

“Es esencial que comencemos a tratar la obesidad como lo haríamos con cualquier otra enfermedad crónica, adoptando un enfoque “3D”, es decir, diagnosticando, discutiendo y proporcionando un manejo y directrices continuos”, dijo el Dr. Robert Kushner, quien es el ex presidente de la Sociedad Americana de Obesidad. “Los tres pasos son igualmente importantes y no se puede omitir ninguno de ellos, si como profesional de la salud desea ayudar a su paciente a tener éxito no solo en perder peso, sino también en mantenerlo en el tiempo”.

“La obesidad es una pandemia mundial y debemos ayudar a quienes viven con obesidad a lograr un mayor éxito en la pérdida de peso. Al adoptar un enfoque “3D” podemos ayudar a más personas y mejorar el cuidado de la obesidad.

“El estudio ACTION IO destaca una serie de áreas que deben abordarse para mejorar el cuidado de la obesidad y representa un parteaguas en el abordaje de esta condición”, dijo el Dr. Victor Nolasco, gerente médico de Obesidad para Novo Nordisk Centroamérica y el Caribe.

“Está claro que se necesita más colaboración entre las partes implicadas para trabajar hacia una solución que apoye de una mejor forma a las personas. Conducir conversaciones entre personas con obesidad y profesionales de la salud es un elemento crucial para abordar la obesidad como una enfermedad crónica.

Actualmente, la obesidad a menudo no se trata como una enfermedad y las personas piensan que tienen que resolver sus problemas de peso por su cuenta”.

“Novo Nordisk trabajará con los líderes en obesidad, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida y los resultados de salud de quienes viven con este padecimiento”, concluyó.

