Revelan carta “suicida” del comunicador y abogado hallado muerto en la tumba de su amigo en Bonao

EL NUEVO DIARIO, BONAO, MONSEÑOR NOUEL. – Fue encontrada una carta “suicida” del abogado y comunicador, Andrés Estrella, hallado muerto este viernes frente a la tumba de un amigo, quien falleció por el coronavirus, en un hecho registrado en Bonao.

En dicha carta, Estrella presuntamente dice, “quiero darle las gracias a todas aquellas personas que soportaron mi presencia, aun sin quererlo, gracias a mis hijos siempre preocupados por mí”.

“Nunca pensé escribir esta carta, pero no soporto la carga que la vida a puesto sobre mí. La felicidad no es una prenda de vestir, sino un sentimiento que hace años en mí no existe”, resalta la misiva.

Asimismo, resalta, “no culpen a nadie de esta decisión, es algo solo mío y que llevaré conmigo para siempre”.

Se recuerda que el fallecido fue de 49 años de edad, fue hallado con un disparo en la cabeza.

El informe indica que, de acuerdo al padre del amigo fallecido, el abogado habló con él a las siete de la noche, presuntamente en estado de embriaguez, y le indicó que iría a visitar la tumba del muerto y no dejó que nadie le acompañara.

Al cementerio Caribe, de Bonao, acudieron agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), un fiscal y representantes de la Policía Científica, a los fines investigar el hecho.