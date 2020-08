Retrasan hasta mayo el ingreso de Bryant, Duncan y Garnett al Salón de la Fama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En dos semanas, exactamente entre los días 28 y 30 de agosto, Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett deberían ingresar oficialmente en el Hall of Fame. No solo sabemos con rotunda seguridad que no será así, sino que la fecha de tal ceremonia se ha pospuesto nuevamente de febrero a mayo, exactamente entre los días 13 y 15 de dicho mes.

Anunciado por John Doleva, presidente y director ejecutivo del Hall of Fame, el acto tendrá lugar no solo en un momento distinto al habitual, sino en una ubicación diferente. La ceremonia, tradicionalmente celebrada en la sede el Hall of Fame en Springfield (Massachusetts) pasará a ser en esta ocasión en el Mohegan Sun Casino de Connecticut, localización elegida por poder ofrecer todas las medidas de seguridad necesarias.

“Para este evento únicamente, y debido a la pandemia, trasladaremos la ceremonia al Mohegan Sun, que ha sido nuestro socio durante mucho tiempo. Mohegan Sun ha demostrado que puede operar de manera efectiva formando una “casi burbuja” para nuestro evento, lo que proporciona un entorno más seguro para nuestros invitados. Al hacer ya este anuncio, nuestro objetivo es proporcionar este cambio de fecha y ubicación con suficiente antelación para que todos nuestros socios del evento y los visitantes a nivel nacional e internacional puedan organizarlo”, explica.

Sin duda se tratará de una de las galas más emotivas de inducción al Hall of Fame. El fallecimiento de Kobe Bryant a principios de este año 2020 supuso un duro golpe para toda la familia del baloncesto en general, y la NBA en particular. Homenajes se le han hecho muchos desde entonces, pero verle encumbrado junto a las estrellas de su amado deporte será un momento único, y más acompañado de dos enormes jugadores como Garnett y Duncan.