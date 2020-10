Retos de la Educación, Covid-19 y legado de Ivelisse Prats Ramírez

El nuevo gobierno encabezado por el Lic. Luis Abinader Corona, electo por el Partido Revolucionario Moderno y aliados, al tomar posesión de las riendas del Estado, designo al Lic. Roberto Furcal como Ministro de Educación. Este funcionario tiene en sus manos el deber de coordinar, todas las ejecutorias para el desarrollo de la docencia pública y privada, tanto a nivel inicial, primario y en el nivel medio en todo el territorio nacional.

Abinader también designo al destacado profesional Dr. Franklin García Fermín, como Ministro de Educación Ciencias y Tecnología, este tendrá la tarea difícil en medio de esta pandemia del Covid-19, de coordinar con la universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de todas las de carácter privado, la docencia universitaria.

En este artículo abordaré la problemática, a la que se enfrenta nuestro país, referente a la labor educativa, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, que ha desarticulado el aparato social, económico y de salud de todo el mundo, incluyendo nuestra nación; así también en el mismo abordaré, principalmente del legado de la gran educadora Ivelisse Prats Ramírez, quien acaba de partir de este mundo de los vivos.

Ivelisse Prats de Pérez, nació el 23 de julio de 1931 en la ciudad de Santo Domingo, se desarrolló en medio de familias de profesionales y tecnócratas. Recordemos que esta destacada dama era hija de Francisco Prats, que formó parte del andamiaje del gobierno de Rafael L. Trujillo, este en una ocasión ocupó la presidencia del Partido Dominicano, que fue el Brazo político de aquel régimen.

Doña Ivelisse Prats se graduó de educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inició la docencia como profesora en el Instituto de Señoritas, también ejerció la docencia en la (UASD) donde se había graduado, allí además desempeños otras funciones importantes. Estaba casada con el escritor Mario Emilio Pérez. Esta ejemplar procreó varios hijos que hoy son distinguidos profesionales.

En el año 1961, tras el fusilamiento de Rafael L. Trujillo se produjo una apertura política y social, como consecuencias de las presiones del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre los remanentes de la Tiranía trujillista, con ello se produjo la llegada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el 5 de julio de ese año, posteriormente nuestra gran educadora no dudó en enrolarse en ese Partido y así inició su brillante carrera política.

Entre los éxitos más importantes de la extinta educadora tenemos: fue fundadora de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), del Seguro Médico de Maestros, diputada al Congreso Nacional, Presidenta del Partido Revolucionario Dominicano en el año 1979, Ministra de Educación en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, directora del Departamento de Educación del PRD.

Ivelisse Prats también fue fundadora del Partido Revolucionario Moderno, en el cual ocupó la posición de miembro de su Comisión Política y dirigió su Departamento de Educación; también en la práctica dirigió el Instituto José Francisco Peña Gómez. Esta insigne maestra acaba de reunirse en la paz con el Señor, este 11 de octubre del 2020.

Formé del Departamento de Educación del PRD por mucho tiempo, ya que el doctor José Francisco Peña Gómez, me envió donde doña Ivelisse Prats para que me ingresara a ese organismo del Partido en el año 1987. Siendo parte de este, conocí de la dedicación, del patriotismo, del amor a la educación y de su afinidad con los ideales del otrora líder máximo del partido blanco. Doña Ivelisse, como todas las personas del globo terráqueo pudo tener algún defecto, pero sus virtudes como humana, política y educadora sobresalen en demasía.

Como anteriormente afirme, acompañe a doña Ivelisse en diversas actividades educativas, partidaria y de índole social; así pude conocer mucho de sus pensamientos e ideales, como lo expresado en su libro titulado: Por la Educación Ensayos y Conferencias: “Solamente en una Sociedad donde predomine la congestión y la autogestión, donde la democracia participativa sea una realidad, las mujeres y toda la sociedad se realizarán plenamente”.

“Durante muchos años, he rumeado como profesora de asignaturas pedagógicas, ¿y por qué no?, como política, la inconformidad de no disponer de instrumentos teóricos originales, autóctonos, con los cuales develizar la ideologizada e ideologizante educación dominicana”.

Por ese conocimiento de su pensamiento e ideales, y por haber acompañado en jornadas históricas a la inolvidable compañera, es que me atrevo a realizar las siguientes propuestas: Que el Ministerio de Educación, bajo la dirección de Roberto Furcal, designe cada año escolar con el nombre de un o una destacada profesional de la enseñanza, preferiblemente dominicano, iniciando con el año escolar 2020-2021 con el de Ivelisse Prats Ramírez.

Que la Alcaldesa del Distrito Nacional en coordinación con el Congreso Nacional designe una calle importante y otros lugares con su nombre. Con esto contribuimos a prolongar el legado de esta ilustre dominicana.

Este año 2020, se inició con la incertidumbre de la pandemia del Covid-19, que azotaba a China y que rápidamente se extendió por toda Europa, por Estados Unidos y por el resto del mundo. Más de 37 millones se han contagiado por esta enfermedad y más de un millón han muerto.

Todos los países del globo terrestre, empezaron desde enero a confinarse como medida de protección. En nuestro país el confinamiento inició el 15 de marzo y se mantiene hasta hoy de manera parcial, y así seguirá por otros 45 días, pues el Poder Ejecutivo ya lo solicitó y el Congreso Nacional lo está haciendo ley.

Es en medio de esa tempestad, es que los países están desarrollando sus actividades. El mundo civilizado y organizado, no conocía de esta experiencia; pues fue verdad que la Peste Negra, diezmó y confinó la ciudadanía, en algunos períodos de la Edad Media, pero eso sucedió ya hace mucho tiempo y esa era otro tipo de sociedad.

El mundo que conocemos tendrá mejores días y oportunidades, pero hasta ahora, hay que seguir trabajando en una o varias vacunas que resuelvan este problema; así debemos seguir desarrollando nuestras actividades económicas y sociales, incluyendo la actividad educativa; es así que el Ministerio de Educación y su incumbente, han diseñado lo mismo que nuestras universidades, un plan o estrategia para impartir la docencia a distancia.

El Ministerio de Educación ha dispuesto una gran cantidad de recursos económicos, para la compra de equipos como: computadoras, tablas etc., también ha contratado televisoras, emisoras, canales y otros medios tecnológicos; además está preparando a millares de docentes para tratar de salvar el año escolar.

Los retos y desafíos por vencer son arduos, pero observamos la disposición y los esfuerzos para realizarlo. Considero que en la medida que se siga controlando la Pandemia del Covid-19, por eso es lo importante de continuar las medidas preventivas, como el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, se debe explorar la posibilidad de impartir clase presencial.

Pienso sobre todo que en la educación Media, a partir de enero se puede iniciar un plan piloto, empezando en algunos municipios, a impartir docencia un día a la semana, para evaluar y coordinar los contenidos impartidos en la enseñanza a distancia, siguiendo el protocolo sanitario, con distanciamiento y uso de mascarillas. Siempre supervisando que todo marche correctamente.

Sigamos impulsando las metas y retos de la educación, como postuló Ivelisse Prats, cuando expresaba: “Con una educación innovadora, consiente y democrática elevaremos nuestro país”.